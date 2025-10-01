Dennis Lodi und Tara Tabitha wollen zusammen auswandern

Dennis Lodi und Tara Tabitha (32) haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Die Reality-TV-Stars, die ihre Beziehung im April offiziell machten und derzeit im Format Das Sommerhaus der Stars zu sehen sind, planen eine Auswanderung. "Wir möchten zusammen auswandern. Sonne, Strand, Meer... Dubai nicht, das ist zu künstlich. Eher Spanien", verriet Dennis in der Sendung "Reality Check". Derzeit wohnen die Turteltauben allerdings noch gemeinsam in Wien.

Mit der Entscheidung, zusammen auszuwandern, zeigen die beiden, wie ernst es ihnen mit ihrer Beziehung ist. Tara erklärte im selben Interview, dass sie finanziell bereits erste gemeinsame Entscheidungen treffen. "Wir machen finanziell schon gemeinsame Pläne, dass wir zusammen investieren oder Sachen kaufen wollen. Das ist ein großer Schritt, da kann viel schiefgehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch, dass man viel Vertrauen hat", betonte die Reality-Darstellerin. Trotz der Risiken scheint sich das Paar sicher zu sein, dass es einen gemeinsamen Neustart in einem sonnigeren Land wagen möchte.

Einen Einblick in ihre gemeinsamen Pläne bekommen Fans schon bald im Fernsehen. Im Herbst startet ihre erste eigene Show auf Joyn, in der die Reality-TV-Stars ihren Alltag und ihre Beziehung aus einer ganz neuen Perspektive zeigen. "Es wird sehr, sehr heiß", kündigte Dennis bereits im Gespräch mit Joyn an. Die Dreharbeiten laufen seit einigen Wochen, die Vorfreude bei den beiden ist riesig.

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025