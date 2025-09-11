User im Netz zerreißen Fotos von Carmen Geiss und Shania

Carmen Geiss (60) und ihre Tochter Shania (21) haben auf Instagram für Aufsehen gesorgt! Mit einem glamourösen Mutter-Tochter-Selfie präsentierten sie sich in schwarzen und roten Roben mit herzförmigen Ausschnitten und glamourösem Make-up. Ihre blonden Haare trugen beide in eleganten Wellen gestylt. Doch statt Bewunderung hagelte es Kritik. Viele Fans äußerten sich irritiert über das Aussehen von Carmen, die durch Facelifting und das vermeintlich übermäßige Anwenden von Filtern auf den Bildern für viele kaum wiederzuerkennen sei. Kommentare wie "Mehr Filter geht nicht" und "Carmen, ich hab Sie echt nicht erkannt" sammelten sich unter dem Post.

Neben der Diskussion um das vermeintliche Bildbearbeiten sollte durch die Fotos eigentlich etwas ganz anderes im Fokus stehen. Carmen verriet, dass sie und Shania an einem neuen Projekt arbeiten und gewährte den Fans einen Blick hinter die Kulissen. "Mutter und Tochter heute bei der Arbeit! Könnt ihr erraten, was wir den ganzen Tag gefilmt haben?", fragte das Reality-TV-Sternchen in ihrem Beitrag, verriet allerdings nur vage, dass es sich um ein humoristisches Vorhaben handelt. Doch die neugierigen Spekulationen zu den Bildern rückten dabei in den Hintergrund, die Fans konzentrierten sich vielmehr auf die optische Veränderung der 60-Jährigen.

Dass Carmen kein Problem damit hat, ihren Look zu verändern, ist bekannt. Der Realitystar hatte sich zum 60. Geburtstag eine achtstündige Operation gegönnt, bei der ihr Gesicht und Hals verjüngt wurden. Sie sagte dazu gegenüber der Bild: "Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren." Dass sie mit ihrem verjüngten Look immer wieder auf Kritik stößt, prallt an Carmen ab – denn Hauptsache, ihre Familie steht hinter ihr. Und dass ihre Töchter Shania und Davina (22) in Sachen Beauty-OPs auf ihrer Seite stehen, machten sie in einem Interview mit RTL bereits klar: "Ich finde es gut, dass Mama das gemacht hat, weil, wenn man irgendwas hat, [...] was man nicht mag, finde ich, sollte man das machen. [...] Man lebt ja nur einmal."

Instagram / carmengeiss Shania und Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss im Juli 2024