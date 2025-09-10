Monaco-Connection: Josh Stanley korbte die Geissens-Töchter

Josh Stanley (29), ein Kandidat der aktuellen Staffel von Love Island VIP, sorgt mit seiner charmanten Art für Gesprächsstoff. Der 29-jährige Musiker und Reality-TV-Star lebt derzeit in Monaco – und pflegt auch eine enge Verbindung zur prominenten Familie Geiss. Und wie sieht es mit ihren beiden Töchtern aus? Obwohl Josh im Interview mit RTL gesteht, dass er deutsche Frauen besonders "süß" findet, kommt eine Beziehung mit einer der beiden Geissens-Mädels nicht infrage. "Robert und Carmen, ich verstehe mich sehr gut mit den beiden, aber ich kann mich nicht mit Davina oder Shania sehen", erklärte er deutlich. Besonders Davina hatte auf ihrer Geburtstagsfeier Interesse an dem Weltenbummler gezeigt, doch die Chemie scheint nicht zu stimmen.

Dabei ist Josh ein echter Kosmopolit und beeindruckt mit seinen Sprachkenntnissen in Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und Deutsch. Nicht nur das, er hat bereits in verschiedenen Teilen der Welt wie China, Taiwan und den USA gelebt und pflegt sogar Kontakte zum monegassischen Hochadel. Nicht abwegig also, dass Robert in ihm den perfekten Schwiegersohn sehen könnte. Seinen Spitznamen "Monaco" verdankt er vermutlich seiner aktuellen Heimat und dem Glamour, der ihn umgibt. Trotz dieses aufregenden Lebensstils scheint der Liebessektor bei Josh bislang ein schwieriges Terrain zu sein. Er selbst beschreibt Monaco als schön, aber auch als eine Herausforderung, wenn es darum geht, eine ernsthafte Beziehung aufzubauen.

Durch seine offene Art polarisiert der Realitystar aber auch. In einer früheren Erzählung offenbarte der Sonnyboy, dass er mit 18 eine Affäre mit seiner damaligen Lehrerin hatte. Bei "Love Island VIP" verfolge er laut eigenen Aussagen nun aber durchaus ernste Absichten. Sein Ziel sei es, ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich endlich festzubinden. Ob ihm das auf der Liebesinsel gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Collage: RTL, ActionPress Collage: Josh Stanley, Davina und Shania Geiss

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"