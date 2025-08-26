Freilassung: Lil Nas X engagiert Anwalt von Donald Trump

Der bekannte Rapper Lil Nas X (26) ist nach einem hitzigen Wochenende in Haft wieder auf freiem Fuß. Der "Old Town Road"-Interpret wurde am Montag aus einer Haftanstalt in Kalifornien entlassen, nachdem er eine Kaution von 75.000 US-Dollar gestellt hatte. Für seinen bevorstehenden Gerichtsprozess hat sich der Musiker prominente Unterstützung gesichert: Laut US Weekly vertritt ihn der Star-Anwalt Drew Findling, der zuvor schon hochkarätige Mandanten wie den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump (79) vertreten hatte.

Findling ist bekannt dafür, berühmte Klienten zu verteidigen. Neben Trump zählten auch Rap-Größen wie Lil Baby, die Band Migos und Cardi B (32) zu seiner Mandantschaft. Mit seiner Erfahrung und seinem Renommee könnte Findling eine wichtige Rolle dabei spielen, den Rapper juristisch aus der misslichen Lage zu befreien. Lil Nas X werden insgesamt vier Straftaten vorgeworfen, darunter drei Anklagen wegen Körperverletzung gegen Polizeibeamte und ein Fall von Widerstand gegen Vollzugsbeamte.

Doch was ist passiert? Am frühen Donnerstagmorgen wurde der berühmte Musiker in Los Angeles festgenommen. Passanten beobachteten zuvor, wie der 26-Jährige nur in Unterwäsche und Stiefeln bekleidet auf dem Ventura Boulevard herumirrte. Später soll sich Lil Nas X sogar noch vollständig entkleidet und angefangen haben, einen Song zu performen. Auf die alarmierten Polizisten reagierte er jedoch alles andere als positiv: Er soll den Beamten unter anderem ins Gesicht geschlagen haben. Nach seiner Festnahme wurde er wegen des Verdachts auf eine Überdosis ins Krankenhaus und anschließend ins Gefängnis gebracht.

ActionPress Lil Nas X im August 2025

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Imago Lil Nas X, Grammy-Gewinner