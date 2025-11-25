Nach WM: Hier soll Cristiano Ronaldo seine Georgina heiraten

Cristiano Ronaldo (40) und Georgina Rodríguez (31) stecken gerade mitten in der Hochzeitsplanung. Bereits nach der Weltmeisterschaft 2026 will das Paar den Bund fürs Leben schließen. Die Trauung soll auf Cristianos Heimatinsel Madeira stattfinden – genauer gesagt in der berühmten Kathedrale von Funchal. Die Wahl des Ortes hat eine besondere Bedeutung für den Fußballstar, wie die portugiesische Zeitung "Jornal de Madeira" berichtet. Die Kathedrale liegt nur zwei Kilometer von jenem Krankenhaus entfernt, in dem Cristiano am 5. Februar 1985 geboren wurde. Laut 20 Minuten ist nach der Zeremonie eine Feier in einem nahegelegenen Luxushotel geplant.

Der Fußballprofi hatte zuletzt in einem Gespräch mit Piers Morgan (60) auf YouTube einige Details zum Heiratsantrag verraten. Der Moment ergab sich spontan, als ihm ein Freund den Verlobungsring gab und seine Töchter darauf drängten, ihrer Mutter einen Antrag zu machen. "Ich bin nicht besonders romantisch, nicht der Typ, der jede Woche Blumen mit nach Hause bringt – aber ich bin auf meine Weise romantisch", erklärte er. Georgina habe den Antrag ohne Zögern angenommen. An ihrer Beziehung werde sich durch die Hochzeit nichts ändern, so Cristiano – es sei einfach ein "wunderschönes Kapitel im Leben".

Cristiano und Georgina, die seit 2016 ein Paar sind, trafen erstmals in einer Luxusboutique aufeinander, wo die heutige Lebenspartnerin des Superstars noch als Verkäuferin arbeitete – ein zufälliger Moment, der ihr ganzes Leben veränderte. Inzwischen haben die beiden eine große Patchwork-Familie, die seit Jahren fest zusammengewachsen ist. Für Cristiano bleibt Madeira ein besonderer Rückzugsort: nicht nur seine Heimatinsel, sondern auch ein Stück Geschichte, das ihn an seine bescheidenen Anfänge erinnert. Für die geplante Feier in Funchal geht es wohl nicht allein um die Kulisse der Kathedrale, sondern vor allem um das Gefühl, wirklich heimzukehren.

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo bei den EMAs 2019

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, August 2025

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024