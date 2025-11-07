Cristiano Ronaldo: Liebeserklärung nach schweren Zeiten

Cristiano Ronaldo (40) hat in einem Interview mit Piers Morgan (60) so offen wie selten über seine Liebe zu Georgina Rodríguez (31) und seine Familie gesprochen – und über eine Phase, die beide geprägt hat. Der Fußballstar erinnerte an die schwere Zeit im April 2022, als das Paar den Zwilling ihrer Tochter verlor: "Wahrscheinlich haben wir in dieser Zeit die Beziehung stärker gefestigt", sagte Cristiano im Gespräch. Er sprach zugleich voller Wärme über den Alltag mit Georgina und den Kindern in seinem Zuhause. "Wir sind eine gesegnete Familie", erklärte er und beschrieb seine kleine Tochter als "Königin der Familie", die das Haus mit Freude fülle. Im August zeigten Cristiano und Georgina dann auf Instagram ihren Verlobungsring – nach acht Jahren Beziehung der nächste Schritt.

Im Interview wurde Cristiano grundsätzlich persönlich: Er lobte seine Verlobte für ihr Rückgrat im Hintergrund und die Liebe, die sie ihrer Patchwork-Familie schenkt. "Gio ist einzigartig. Sie kümmert sich um mich, um die Familie, um das Haus", sagte er. Auf die Frage nach dem Antrag erzählte er, ein Freund habe den Ring dabeigehabt und die Töchter hätten neugierig zugeschaut – da habe er den Moment genutzt. Ein konkretes Datum für die Hochzeit nannte er nicht, aber die Richtung steht: "Wir planen sie für nach der Weltmeisterschaft – mit der Trophäe", so Cristiano. Die Feier soll klein und privat bleiben, weil Georgina keine großen Partys möge. Neben den Einblicken ins Private sprach der Profi auch über seine Zukunft auf dem Platz, signalisierte ein nahendes Karriereende und betonte, sich auf mehr Zeit mit der Familie zu freuen.

Abseits der großen Bühnen gilt die enge Bindung zwischen Cristiano und Georgina als Kraftquelle. Die Influencerin und Reality-Protagonistin teilt Einblicke in ihren Alltag, in dem gemeinsame Rituale und das Leben mit den Kindern im Mittelpunkt stehen. Cristiano erwähnt in Interviews immer wieder, wie sehr ihn das Familienleben erdet und wie stark ihn die Fürsorge seiner Partnerin durch Höhen und Tiefen trägt. Beide pflegen dabei einen Umgang fern von Glamour-Übermaß: Sie zeigen besondere Momente, halten anderes bewusst zurück. Freunde beschreiben, dass ihnen im Privaten vor allem Ruhe wichtig ist, Besuch von engen Vertrauten, gemeinsame Essen und kleine Routinen, die den Takt des Hauses bestimmen. In diesem Rahmen wachsen die Kinder mit vielen Geschwistern, klaren Strukturen und spürbarem Zusammenhalt auf.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Mai 2018