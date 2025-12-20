Ronaldo & Verlobte kaufen zwei Luxusvillen in Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo (40) und seine Verlobte Georgina Rodríguez (31) haben sich zwei neue Luxusvillen an der Westküste Saudi-Arabiens gesichert – und setzen damit kurz nach seinem Milliardärs-Meilenstein als erster Fußballer noch einen drauf. Die beiden Domizile liegen im exklusiven Nujuma, einem Ritz-Carlton Reserve, rund 26 Kilometer vom Festland entfernt, erreichbar nur per gechartertem Boot oder Wasserflugzeug. Gekauft wurden eine Villa mit drei Schlafzimmern für Aufenthalte mit der ganzen Familie und ein kleineres Refugium mit zwei Schlafzimmern für intimere Auszeiten. Laut Daily Mail gehören sie zu den ersten Käuferinnen und Käufern vor Ort, der Deal wurde am 18. Dezember publik. Ronaldo und Georgina planen, viel Zeit dort mit ihrer Familie zu verbringen – fernab des Trubels, mit maximaler Privatsphäre.

Der Ort gilt als ultra-privat: Nur 19 Villen, maßgeschneiderter Service, moderne Architektur in unberührter Natur. Offiziell starten die Preise bei 15,5 Millionen Saudi-Riyal (etwa 3,1 Millionen Pfund), was Ronaldo tatsächlich für beide Häuser zahlte, blieb offen. Gegenüber Daily Mail schwärmte der Superstar: "Vom ersten Moment an, als wir die Insel besuchten, fühlten Georgina und ich eine Verbindung zu ihrer natürlichen Schönheit – hier fühlen wir Frieden. Jetzt, da wir ein Zuhause haben, können wir jederzeit ungestört und in Ruhe Qualitätszeit mit der Familie genießen", sagte er. Die beiden waren laut Bericht unter den frühesten Käufern und prüfen bereits weitere Optionen am Standort. Für Ronaldos Lebensstil passt der Kauf ins Bild: Bloomberg listet ihn mit einem Nettovermögen von 1,04 Milliarden Pfund, ein Platz an der Spitze, befeuert von seinem Vertrag in Saudi-Arabien und einem Mega-Deal auf Lebenszeit mit Nike.

Georgina ist mit den Kindern oft an Ronaldos Seite, die Tochter Alana und die zweijährige Bella sind ihre gemeinsamen Kinder; Bellas Zwillingsbruder Ángel verstarb bei der Geburt. Dazu kommen Cristiano Ronaldo Jr. (15), sowie die Zwillinge Eva und Mateo, für die das Model als Stiefmutter da ist. Reisen gehören ohnehin zum Alltag des Paares – Georgina zeigte jüngst Fotos aus einem neuen Bombardier-Jet. Wenn es ruhiger sein soll, bietet das Inselleben Rückzug für Familie und enge Begleiter. In Portugal lässt Ronaldo zeitgleich ein weitläufiges Anwesen entstehen, das seit längerem wächst. Zwischen Fußball und Glamour entsteht so ein Leben mit vielen Adressen – und jetzt zwei weiteren Türen, die sich weit abseits der Öffentlichkeit öffnen.

Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

Getty Images Cristiano Ronaldos Partnerin Georgina Rodríguez mit ihren Kindern, Dezember 2023