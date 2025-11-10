Millie Bobby Brown hat ein fotografisches Gedächtnis

Millie Bobby Brown (21) hat in einem Interview mit der British Vogue enthüllt, dass sie eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzt: ein fotografisches Gedächtnis. Diese Fähigkeit erleichtere ihr das Lernen von Texten, was ihr nicht nur bei der Netflix-Serie Stranger Things, sondern auch bei anderen Schauspielprojekten zugutekommt. "Ich habe tatsächlich ein fotografisches Gedächtnis", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass sie schon früh "sehr, sehr schnell Dinge lernen" konnte. Auch ihre Schwester Ava teile dieses besondere Talent, verriet sie weiter. Für Millie war Schauspielerei seit ihrer Kindheit "oberste Priorität", nachdem sie viele Interessen ausprobiert hatte, aber das Schauspiel ihr die größte Freude bereitete.

Neben ihrer erstaunlichen Gedächtnisleistung sprach Millie auch über ihre enge Bindung zur Serie, die sie im Alter von zehn Jahren als Eleven einem internationalen Publikum bekannt machte. Nun, da "Stranger Things" sich dem Ende nähert, beschrieb sie das Gefühl, Abschied zu nehmen, in eindrücklichen Worten: "Das Ende fühlt sich wie der Tod eines geliebten Menschen an." Gleichzeitig sieht sie die gesamte Produktion, von der Besetzung über das Team bis zur Serie selbst, als eine Art Familie an. Allerdings gibt es abseits der Erfolgsserie auch Spannungen. Die Daily Mail berichtete, dass Millie eine Beschwerde wegen Mobbings und Belästigung gegen ihren Serienkollegen David Harbour (50) eingereicht habe.

Hinter den Kulissen gilt Millie als jemand, der Nähe und vertraute Rituale schätzt. Wenn sie über "Stranger Things" spricht, klingt es nach einem Zuhause auf Zeit: nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern Menschen, mit denen sie aufgewachsen ist. Ihre Worte über das Ende der Serie lassen eine Bindung erkennen, die über Settage hinausgeht. Auch die Erwähnung ihrer Schwester zeigt, wie selbstverständlich Familie in ihrem Alltag präsent ist. Millie beschreibt ihre Gabe nicht als Showeffekt, sondern als etwas, das sie im Familienkreis wiedererkennt – und das ihr hilft, den Spagat zwischen Arbeit, Reisen und privaten Momenten zu meistern.

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022