Nach "Stranger Things": Millie Bobby Brown bleibt in Georgia

Millie Bobby Brown (21) hat nach dem Ende von "Stranger Things" beschlossen, in Georgia, USA, zu bleiben. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Erfolgsserie berühmt wurde, nannte Georgia gegenüber der britischen Vogue ihr Zuhause. Zusammen mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23), den sie im Mai 2024 geheiratet hat, lebt die 21-Jährige auf einer Farm. "Ich bin hier aufgewachsen. Das ist der Ort, an dem ich am längsten in meinem Leben am Stück war", erklärte sie. Das Paar adoptierte im August eine Tochter, eine Nachricht, die Millie damals via Instagram bekanntgab.

Nicht nur ihre neue Rolle als Mutter, sondern auch zahlreiche Tiere prägen ihr Leben in Georgia. Millie und Jake kümmern sich auf ihrem Hof um etwa 40 Tiere, darunter Schafe, Katzen und elf Hunde. "Ich hatte mal ein 200-Pfund schweres Schaf im Haus, das meine Vorhänge runtergerissen hat", erzählte sie schmunzelnd im Interview mit Vogue. Zusätzlich studiert sie online Tierarzthilfe an der Purdue University, um ihren Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, weiter zu verwirklichen. Trotz ihres Ruhms hat sich die Schauspielerin in Georgia ein eher bodenständiges Leben aufgebaut, eingefasst von einer kleinen, privaten Gemeinschaft.

Millie, die in Spanien geboren und in England aufgewachsen ist, zog mit ihrer Familie in die USA, um ihr Leben vom Hollywood-Trubel fernzuhalten. Ihre Eltern legten Wert darauf, sie nicht in einer prägenden Phase dem Rampenlicht auszusetzen. Die Schauspielerei will Millie zwar nicht aufgeben, doch sie betont, dass sie sich darüber hinaus definieren möchte. Ihre Zeit bei "Stranger Things" war für sie wegbereitend, aber das Leben in Georgia ermöglicht ihr nun, persönliche Leidenschaften zu vertiefen und eine besondere Familienatmosphäre aufzubauen. Zu diesem Zuhause gehören nicht nur die geliebten Tiere, sondern auch ihr Mann und die gemeinsame Tochter.

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von „Stranger Things“ in Los Angeles 2025

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobbie Brown auf ihrer Tierfarm