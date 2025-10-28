Chris Manazidis landet mit Andre-Schiebler-Buch Bestseller

Chris Manazidis hat mit einem Buch über Andre Schiebler (34) nun einen Volltreffer gelandet, obwohl es ursprünglich nur als Gag gedacht war, wie die Comicschau berichtete. Der Social-Media-Star veröffentlichte den Comic zeitgleich mit dem Hype um ihren anstehenden Fame Fighting-Auftritt – und plötzlich schoss der Titel an die Spitze. Zwischenzeitlich stand das Buch sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste, bevor es sich später bei Amazon in der Kategorie "Deutsche Comics" in den Top 10 einpendelte. Während einige Fans die kreativ-ironische Umsetzung loben und von einer hochwertigen Produktion sprechen, kritisieren andere die mögliche Nutzung künstlicher Intelligenz und bezeichnen das Werk als "Massenware, die null Mehrwert bietet".

Der Hintergrund der Buchveröffentlichung reicht bereits länger zurück: Andre wollte zusammen mit seiner damaligen Freundin Nicole schon 2023 ein eigenes Buch auf den Markt bringen. Fans bestellten es daraufhin vor und bezahlten – erschienen ist das Buch bis heute nicht. Das sorgt bis heute für Empörung bei vielen Fans, die immer noch auf ihre Bestellung warten. Laut Chris habe sein Gegner seine Fans "gescammt", und er wolle nun mit seinem eigenen Buch den Käufern das Geld zurückzahlen. "Sobald das Geld da ist, arbeiten wir jede E-Mail chronologisch nacheinander ab und versuchen möglichst vielen von euch ihr Geld zurückzugeben", erklärte Chris auf Instagram.

Chris und Andre, die zu YouTube-Zeiten erfolgreiche Wegbegleiter waren, stehen inzwischen in einem komplizierten Verhältnis zueinander. Vor dem Box-Event teilten die beiden zugespitzte Worte und ließen die Grenze zwischen Show und persönlicher Vorgeschichte verschwimmen. Andre hat trotz allem bereits versichert, dass sein Buch noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wann genau, ist allerdings unklar. Fans beider Seiten beobachten die Entwicklungen zwischen den ehemaligen Kollegen mit Spannung und spekulieren, wie es nun weitergehen könnte.

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / andreschiebler André Schiebler im März 2025

IMAGO / BOBO Chris Manazidis, Juni 2025

