Offiziell: Dann startet der Prozess gegen Marius Borg Høiby

Für Marius Borg Høiby (28) wird es ernst. Bereits seit Monaten stehen Anschuldigungen von unter anderem Vergewaltigung gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) im Raum. Mittlerweile ist er in 32 Punkten angeklagt – vier davon beziehen sich auf sexuellen Missbrauch. Gegenüber dem norwegischen Portal Nettavisen bestätigt seine Anwältin nun, wann der Prozess beginnen soll: "Der Zeitraum vom 3. Februar bis zum 13. März wurde im Osloer Amtsgericht reserviert. Dies ist unserer Ansicht nach sehr gut geeignet, und es wurde in Absprache mit uns Verteidigern ausreichend Zeit eingeplant." Es wird davon ausgegangen, dass die Verhandlung etwa fünf Wochen in Anspruch nimmt – vorgesehen sind vier Verhandlungstage pro Woche.

Ursprünglich war der Prozessbeginn wohl auf Mitte Januar, um Marius' Geburtstag herum, angedacht. Die Verschiebung nach hinten komme der Verteidigung aber gelegen, so die Anwältin. So bleibt genug Zeit, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und "Zeugen und Beweise vorzubringen, falls der Staatsanwalt nicht alles vorbereitet hat, was benötigt wird, um den Fall zu beleuchten". Eine intensive Vorbereitung ist wohl auch notwendig, denn die Vorwürfe gegen Marius sind erdrückend. Neben Sexualdelikten und Vergewaltigung wird dem Royal-Spross auch Gewalt vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Situation um Marius soll auch das norwegische Königshaus schwer belasten. Während seine Mutter es vermeidet, über die Vorwürfe zu sprechen, bezog Kronprinz Haakon (52), Marius' Stiefvater, auf der Messe Aqua Nor laut Dagbladet Stellung. "Nun haben wir geklärt, worauf sich die Anklage bezieht, und nun geht es weiter im Gerichtsverfahren, und dann liegt es an den Gerichten, zu entscheiden, wie dies endet", soll der zukünftige König Norwegens diplomatisch begonnen haben. Dann fügte er hinzu: "Alle Beteiligten in dieser Angelegenheit empfinden sie als herausfordernd und schwierig." Wie die Stimmung im Palast tatsächlich ist, ist natürlich nicht bekannt – aber trotz allem sollen Marius' Eltern ihm den Rücken stärken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige