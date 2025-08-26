Kronprinzessin Mette-Marit schweigt zu Taten ihres Sohnes

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat sich bei ihrem ersten offiziellen Auftritt seit den schweren Anschuldigungen gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (28) zurückhaltend gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon (52), und Königin Sonja (88) nahm sie an einem Event mit Grundschulkindern teil. Über 250 Schüler waren laut Ekstra Bladet zu der Veranstaltung eingeladen, bei der unter anderem die königliche Garde mit Aktivitäten wie Gesichtsmalerei und Ringewerfen für altersgerechte Unterhaltung sorgte. Trotz der zahlreichen anwesenden Journalisten beantwortete die Kronprinzessin keine Fragen. Das norwegische Königshaus hatte zuvor zwar bereits angekündigt, keine Kommentare zu den gegen Marius erhobenen Vorwürfen abzugeben, doch reagieren einige Royal-Fans zunehmend verschnupft auf das anhaltende Schweigen.

Marius steht unter dem Verdacht, insgesamt 32 Straftaten begangen zu haben, darunter vier Fälle von Vergewaltigung. Kronprinz Haakon hatte die Lage jüngst in einer kurzen Stellungnahme als "schwierig und herausfordernd" bezeichnet, während Mette-Marit bislang vollkommen geschwiegen hat. Die norwegische Königshaus-Expertin Caroline Vagle äußerte gegenüber dem Magazin Se og Hør, dass das Schweigen der Kronprinzessin die Situation im Land nicht entschärft habe, sondern nur zu weiteren Spekulationen geführt habe. Laut einer Meinungsumfrage vom Dezember 2024 halten 50 Prozent der befragten Norweger Mette-Marits Umgang mit der Situation für "sehr schlecht" oder "eher schlecht".

Die Kronprinzessin, die aus einer bürgerlichen Familie stammt und ihren royalen Status durch die Heirat mit Haakon im Jahr 2001 erlangte, steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Als Mutter von drei Kindern und engagiertes Mitglied des norwegischen Königshauses hat sie sich in der Vergangenheit immer wieder für soziale Themen eingesetzt, darunter Bildungsprojekte und die Unterstützung von Familien. Über ihren ältesten Sohn Marius, der nicht zum offiziellen königlichen Haushalt zählt, sprach sie in Interviews in der Vergangenheit als stolze Mutter. Die aktuellen Vorwürfe stellen jedoch eine gigantische Herausforderung für die Familie dar. Laut Experten sei inzwischen auch die Ehe von Mette-Marit und Haakon von der Anspannung belastet.

Imago Kronprinzessin Mette-Marit im Juli 2025 in Stavanger

Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim Kinderschminken im August 2025 in Bergen, Norwegen

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen