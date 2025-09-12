Dakota Johnson & Margot Robbie strahlen im Naked-Dress-Look

Margot Robbie (35) und Dakota Johnson (35) haben am selben Tag auf entgegengesetzten Seiten des Atlantiks bewiesen, dass der Naked-Dress-Look, der transparente Kleider meint, weiterhin ein echter Hingucker ist. Margot erschien in London zur Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in einer atemberaubenden Robe von Armani Privé aus der Frühjahrskollektion 2025, besetzt mit schimmernden Schmucksteinen. Das Kleid war nicht nur ein Fashion-Statement, sondern auch eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Designer Giorgio Armani (†91), berichtet Vogue. Dakota hingegen glänzte einige Stunden später in New York beim "Caring for Women"-Dinner der Kering-Stiftung mit einem weiteren Highlight des Naked-Dress-Trends.

Obwohl die Kleider der beiden Schauspielerinnen ganz unterschiedlich waren, stimmten sie bei der Wahl der Frisur überein: Hochsteckfrisuren waren das verbindende Element. Für Margot kreierte ihr Stylist Bryce Scarlett eine elegante und zugleich moderne Hochsteckfrisur, die durch subtile Highlights den glamourösen Look perfekt inszenierte. Unterstützt wurde der stilvolle Auftritt durch ein dezentes Make-up in Pfirsich- und Erdtönen von ihrer Make-up-Artistin Patti Dubroff. Dakota hingegen blieb sich mit einer lässigen, boho-inspirierten Variante treu: Ihrer Frisur verliehen leicht zerzauste Curtain-Bangs und perfekt geschwungene Strähnen einen entspannten Look. Ein kombiniertes Augen-Make-up aus Schwarz und Braun rundete ihr Styling ab.

Margot, die seit Jahren für ihren eleganten und doch gewagten Stil bekannt ist, und Dakota die für ihre lässige und gleichzeitig raffinierte Mode gefeiert wird, haben beide ihre Stärken unterstrichen. Abseits der großen Abende spielen Mode und Styling auch in ihrem Privatleben eine große Rolle. Beide Schauspielerinnen arbeiten regelmäßig mit renommierten Stylisten und teilen mit ihren Fans Einblicke in ihre Fashion-Welt, die stets Inspiration bieten. Dakota teilte kürzlich sogar, dass sie emotional an ihren Haaren hängt. Dass die Schauspielerin also bald mit einer deutlich sichtbaren Veränderung auftaucht, ist eher unwahrscheinlich.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dakota Johnson und Margot Robbie, September 2025

Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025

Getty Images Margot Robbie in London, September 2025

