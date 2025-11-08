Nach Promi-BB: Will Sarah-Jane Wollny wieder in TV-Formate?

Frischer Rückenwind nach dem TV-Experiment: Sarah-Jane Wollny (27) hat verraten, wie es für sie nach Promi Big Brother weitergehen soll – und das klingt nach deutlich mehr Bildschirmzeit. Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" sprach die Reality-Bekanntheit mit Promiflash über ihre Pläne. Die 27-Jährige erklärte, dass sie Lust auf weitere Formate habe und sich neuen Herausforderungen stellen will. Ort des Gesprächs: der rote Teppich der Show-Premiere, Begleitung: keine – denn die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin bestätigte offen, dass sie aktuell Single ist. Und genau das könnte für die nächsten TV-Schritte spannend werden.

Klar ist: Im Container hat Sarah-Jane angeeckt, einige Mitbewohner gerieten mit ihr aneinander, und auch online fielen die Reaktionen gemischt aus. Von Zurückhaltung aber keine Spur. "Ich würde auf jeden Fall weiter mit Reality machen, wenn es sich ergibt", sagte sie. Auf konkrete Genres festlegen wollte sie sich nicht, im Gegenteil: "Ich lasse alles auf mich zukommen", so die Ansage. Besonders im Blick hat sie zwei Richtungen, die viele Fans elektrisieren dürften: "Ich hätte Bock auf Dating. Ich hätte Bock auf Spielshows." Ob Flirts vor laufender Kamera oder Wettkampf mit Nervenstärke – die TV-Bekanntheit klingt bereit, die nächste Runde im TV-Karussell zu drehen.

Dass sie bei "Promi Big Brother" einiges an Kritik geerntet hat, lag laut Sarah-Jane auch am Schnitt der Sendung, wie sie in einem vorherigen Promiflash-Interview erklärte. "Ich war dort so, wie ich bin. Ich war ehrlich, direkt und habe mich geöffnet. Aber ich habe halt leider auch nicht in der Hand, was dann am Ende des Tages davon in der Livesendung gezeigt wird", rechtfertigte sich die TV-Bekanntheit. Zwar hätten sich einige Fans im Livestream ein anderes Bild von ihr machen können, doch im Zusammenschnitt seien offenbar andere Schwerpunkte gesetzt worden.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Influencerin

Anzeige Anzeige

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige