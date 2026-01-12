Süß: Timothée Chalamet dankt Kylie Jenner bei Golden Globes

Großer Golden Globes-Moment in Beverly Hills: Timothée Chalamet (30) holt am Sonntagabend den Preis als bester Schauspieler in der Kategorie Musical/Komödie für "Marty Supreme" – und sorgt gleichzeitig für Herzklopfen. An seiner Seite im Saal: Kylie Jenner (28), die den roten Teppich ausließ, dafür aber auf Social Media ihr maßgeschneidertes, antik schimmerndes Metallic-Kleid von Ashi Studio zeigte. Über 300 Stunden Handarbeit stecken in dem Couture-Traum, ergänzt von mehr als 100 Karat Diamanten. Bevor Timothée zur Bühne eilt, gibt es einen schnellen Kuss, dann bedankt sich der Star auf der großen Bühne bei Filmemachern, Studio – und seiner "Partnerin". "Für meine Eltern, für meine Partnerin. Ich liebe euch", sagte er laut People strahlend.

Oben auf der Bühne ließ der "Marty Supreme"-Star dann niemanden aus, der an seinem Weg beteiligt war – und setzte einen besonders persönlichen Schwerpunkt. "Ich bin in einer Kategorie mit vielen Großen. Diese Kategorie ist vollgepackt", betonte er, neben Timothée waren in dieser Kategorie nämlich auch George Clooney (64), Leonardo DiCaprio (51), Ethan Hawke (55), Lee Byung-hun und Jesse Plemons (37) nominiert. Auch bedankte er sich bei Regisseur Josh Safdie, dem Studio A24, Co-Autor Ronnie Bronstein und seinen Co-Stars, darunter Odessa A'zion (25) und Gwyneth Paltrow (53). Dann wurde es emotional: Er erinnerte daran, dass er schon viermal leer ausgegangen war und zitierte seinen Vater, der ihm Dankbarkeit beigebracht habe. Kylie wurde laut Vanity Fair dabei gesehen, wie sie über die Liebeserklärung kicherte und sagte: "Ich bin so glücklich."

Ihr gemeinsamer Award-Saison-Lauf hatte bereits beim Critics’ Choice Award Fahrt aufgenommen. Dort bedankte sich Timothée laut dem Magazin schon öffentlich bei Kylie für das "Fundament", das sie zusammen aufgebaut hätten, nannte sie "meine Partnerin" und sagte erstmals live im TV "Ich liebe dich", worauf die Unternehmerin vom Tisch aus "Ich liebe dich" zurückmimte. Style-Momente liefert das Duo ebenfalls am laufenden Band: Die orangefarbenen Leder-Looks ihrer "Marty Supreme"-Premiere in Los Angeles sorgten für den Red-Carpet-Moment des Abends. Während Timothée derzeit als Preisfavorit gilt, begleitet ihn die Reality-Ikone mit sichtbarer Rückendeckung – mal elegant im Goldkleid, mal lachend am Tisch, aber immer nah dran, wenn für den Schauspieler die nächste Trophäe ruft.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

