"Riverdale"-Star KJ Apa belustigt als Mr. Fantasy das Netz

KJ Apa (28) scheint von seiner Schauspielkarriere gelangweilt zu sein. Auf TikTok tauchte vor einigen Wochen der Nutzer Mr. Fantasy auf und Fans bemerkten schnell, dass dahinter der Riverdale-Darsteller steckt. In seinen ersten Videos begrüßte er seine Zuschauer mit dunkelbraunem, zerzaustem Bob und schiefen Zähnen, während er ausgelassen tanzte und oberkörperfrei durch Venice Beach lief. Der Netflix-Star hat bislang noch nicht öffentlich zugegeben, dass er hinter dem Social-Media-Phänomen steckt, sodass einige Follower immer noch nicht ganz sicher sind, wer der echte Mr. Fantasy ist. "Ich fühle mich komplett verrückt. Ist das jetzt KJ Apa oder nicht?", kommentierte beispielsweise eine Userin unter seinem neuesten TikTok-Video.

Inzwischen ist allerdings klar, dass sich der Neuseeländer unter der Verkleidung versteckt. Neben den gleichen Gesichtszügen machten dies vor allem die Tattoos deutlich, die bei Mr. Fantasy und KJ identisch sind. Allerdings bleibt weiterhin die Frage offen, was der Schauspieler mit seinem Alter Ego bezweckt. In einem aktuellen Video teaserte Mr. Fantasy seinen ersten Song an, woraufhin ein User vermutete: "Was wäre, wenn KJ Mr. Fantasy nur geschaffen hätte, um Musik veröffentlichen zu können, ohne dafür verurteilt zu werden?"

Abseits seines TikTok-Abenteuers veröffentlichte KJ kürzlich seinen neuesten Film "Liebe findet uns" auf Prime Video, in dem er eine unerwartete Liebesgeschichte spielt. Zuvor war er vor allem für die Serie "Riverdale" bekannt, die ihm den Durchbruch bescherte. Das Ende der Show war deshalb nicht nur professionell, sondern auch persönlich eine Herausforderung. "Ich vermisse 'Riverdale'. Ich vermisse alle aus dieser Serie. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke", gab er kürzlich im Gespräch mit Elite Daily zu.

Michael Loccisano / Getty Images, TikTok / iamtherealmrfantasy KJ Apa und Mr. Fantasy

TikTok / iamtherealmrfantasy KJ Apa als Mr. Fantasy

Getty Images KJ Apa, Schauspieler