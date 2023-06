Anna-Maria Ferchichi supportet ihre Schwester Sarah Connor

Was für schöne Worte! Anna-Maria Ferchichi (41), die Frau von Rapper Bushido (44), teilt mittlerweile ziemlich viel im Netz. Jahrelang war das nicht wirklich möglich – denn sie und ihre Familie standen unter Personenschutz. Nun lässt sie ihre Fans an ihrem Leben als Ehefrau, Mama und Unternehmerin teilhaben. Vor allem aber ihre Familie scheint immer an erster Stelle zu stehen. Nun supportete sie auch ihre Schwester Sarah Connor (43)!

In der Instagram-Story von Bushidos Liebster ist zu sehen, wie sie auf einem Konzert von der "Wie schön du bist"-Interpretin war. Dabei filmte Anna-Maria einen Teil von Sarahs Performance mit und schwärmte: "Wundervoll, wie immer." Auch am darauffolgenden Tag kommt sie aus dem Schwärmen nicht heraus: "Das Konzert war so schön, wie jedes Mal eigentlich. Sarah macht es jedes Mal toll."

Die Schwestern trafen aber nicht nur wegen des Konzerts zusammen. Es stand auch eine große Geburtstagsparty an. Sarahs Tochter Summer ist 17 geworden. Anlässlich ihres Ehrentages fand die Musikerin rührende Worte für ihren Nachwuchs: "Mein großes Mädchen, meine Sonne, mein ganzes Leben. Es macht mich stolz und zerreißt mich, dass du langsam eine erwachsene junge Frau wirst. So groß und klug und zart."

Getty Images Influencerin Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Mann Bushido

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Summer Terenzi im Juni 2023

