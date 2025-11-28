Gloria Schwesinger wurde von Polizei aus dem Bett geklingelt

Gloria Schwesinger (33) ist unsanft in den Tag gestartet: In ihrer neuen Wohnung klingelte am Morgen die Polizei an der Tür, weil jemand die Dashcams ihres in der Tiefgarage geparkten Autos gemeldet hatte. Die Reality-TV-Bekanntheit schilderte den Einsatz ausführlich auf Instagram und wirkte dabei fassungslos über den Anlass. "Da hat jemand mich gemeldet", ärgerte sich Gloria. Bei dem Check an ihrem Wagen sei es laut ihrer Darstellung darum gegangen, ob die Kamera dauerhaft filme. "Die zeichnet nicht dauerhaft auf", betonte sie in ihrer Story. Die Tiefgarage sei "halb öffentlich, halb nicht öffentlich", erklärte sie weiter und beschrieb, wie plötzlich neben den Beamten auch ein Datenschutzbeauftragter dabei stand.

Unten am Auto habe sie den Beamten demonstriert, dass das blinkende Licht nicht von der Kamera, sondern von der Alarmanlage ihres Autos komme. Die Dashcam sei zusätzlich eingebaut und nur aktiv, wenn sie Strom bekomme oder bei einer Erschütterung die Bilder speichere. Gloria sollte dann nach eigenen Angaben Dokumente unterschreiben. Stattdessen habe sie auf eine Quittung bestanden, weil die Kamera mitgenommen wurde: "Ich will natürlich ein Papier dafür haben", erklärte sie in der Story. Sie zeigte demnach am Zigarettenanzünder, wie "Start Recording" erst beim Einstecken erscheint und dass auf dem Handy keine Aufnahmen gespeichert seien. Im weiteren Verlauf kam es laut Gloria zu einer Diskussion über einen möglichen Einspruch. Eine Beamtin habe direkt eine Entscheidung verlangt, doch Gloria machte deutlich, dass sie sich erst informieren wolle. Sie verwies darauf, eine Rechtsschutzversicherung zu haben und die Lage zu prüfen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Gloria gemeinsam mit ihrem Partner Michael den Einzug in ihre erste gemeinsame Wohnung gefeiert. Im Gespräch mit Promiflash hatte die Pferdeliebhaberin erzählt: "Der Umzug war superanstrengend, vor allem, wenn zwei Haushalte zusammenkommen. Wir wollen natürlich auch alles perfekt haben." Trotz kleiner Zickereien betonte Gloria, dass es keine dramatischen Streitereien gegeben habe. "Also kein Schluss, kein 'Verschollen' oder sonst irgendwelche komischen Geschichten", sagte sie damals über ihre Beziehung.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, November 2025

Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025