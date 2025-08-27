Jana Ina Zarrella und Barbara Schöneberger lästern gerne

Jana Ina Zarrella (48) und Barbara Schöneberger (51) verbindet nicht nur ihr Beruf als Moderatorinnen, sondern auch eine heimliche Leidenschaft: Beide genießen es, gelegentlich über andere Prominente zu lästern. Jana Ina plauderte in Barbaras Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" aus, dass sie regelmäßig mit ihrer Freundin Monica Ivancan (48) zusammenkommt, um den neuesten Klatsch und Tratsch zu verfolgen. "Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, 'Exclusiv' zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält", verriet sie.

Sollte das Starmagazin mal nicht im Fernsehen laufen, haben die beiden Freundinnen eine Alternative. "Wir holen die 'Gala' und 'Bunte' und gehen jede Seite gemeinsam durch. Das ist sehr, sehr lustig, da gibt es sehr viel Gesprächsstoff", teilte sie lachend mit. Offenbar ist das Ritual für die beiden ein ganz persönlicher Rückzugsort im oft so hektischen Alltag.

Auch Barbara gesteht, dass sie gern mal eine Runde lästert. Im Podcast betonte sie, dass sie sich für diese Leidenschaft nicht mehr entschuldige. "Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden abzulästern."

Collage: Instagram / janainazarrella, Instagram / barbara.schoeneberger/ Collage: Jana Ina Zarrella und Barbara Schöneberger

Getty Images Jana Ina Zarrella und Monica Ivancan im Jahr 2012

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin