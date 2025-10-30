Roland Kaiser sieht Frauen bei Flirts in der Machtposition

Roland Kaiser (73) sprach kürzlich offen über sein Frauenbild und erklärte, dass die Entscheidungsmacht in Liebesfragen aus seiner Sicht eindeutig bei den Frauen liegt. Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung widersprach der Schlagerstar der Vorstellung, Männer könnten die Initiative ergreifen und Frauen "erobern". "In Wirklichkeit entscheiden die Frauen, was passiert. Nicht die Männer. Punkt", sagte der Sänger bestimmt und bezeichnete gegenteilige Erzählungen als Illusion. Auch in seiner Musik spiegelt sich diese Überzeugung wider. Seine weiblichen Figuren seien stets unabhängig und selbstbestimmt, betont er.

Der 73-Jährige erklärte weiter, dass dieses Frauenbild wesentlicher Bestandteil seines künstlerischen Erfolgs sei. In Liedern wie "Du, deine Freundin und ich" habe er bewusst mutige Themen aufgegriffen – sogar mit Rückhalt aus seinem persönlichen Umfeld. Es sei seine Frau gewesen, die ihn ermutigt habe, den Song über eine Dreiecksbeziehung aufzunehmen. "Recht hat sie gehabt", erinnert sich Roland und betonte, dass solche Lieder manchmal provozieren können, was er jedoch als wichtigen Teil seiner Kunst sieht. Tatsächlich sei das Publikum auf seinen Konzerten von diesen Stücken meist begeistert: "Die Menschen finden es ausgesprochen unterhaltsam."

Auch in seinen Songs sang Roland schon immer gern von der Liebe – und das nie nur auf die klassische Art. Im Podcast "May Way" verriet der Künstler vor zwei Monaten augenzwinkernd: "Liebe ist ja nicht nur Hand in Hand am Strand spazieren gehen, sondern es hat ja noch ein paar Sachen, die tiefer gehen." Für Roland waren romantische Klischees nie genug. Stattdessen faszinierte ihn das Spiel mit schlüpfrigen Andeutungen und Tabu-Themen, wie einst auch seinen Freund Udo Jürgens (†80).

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025