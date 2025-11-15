Bambi für Lebenswerk: Dieser Star inspiriert Roland Kaiser

Roland Kaiser (73) wurde bei der 77. Bambi-Verleihung in München mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt: Der Schlagerstar erhielt den begehrten Preis für sein beeindruckendes Lebenswerk. Im Interview mit Promiflash sprach der Musiker über seine Inspirationsquellen und ließ dabei tief in seine künstlerische und persönliche Welt blicken: "Ich ziehe Inspiration, wenn es um meine Musik geht, vor allen Dingen aus Künstlern, die aus Amerika kommen. Deren Sounds, deren Mischungen, deren Arrangements."

Gleichzeitig nannte er eine prägende Beziehung in seinem Leben. "Aber persönlich war ich immer sehr eng mit Udo Jürgens befreundet. Da war immer jemand, den ich sehr gerne auf der Bühne gesehen habe", erklärte der Musiker. Der Hinweis auf Udo verankerte den glamourgelenkten Gala-Abend in einer sehr privaten Note, während die Show mit internationalen Preisträgern wie Cher (79) die Bandbreite der Ehrungen zeigte.

Roland Kaiser zählt zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlern Deutschlands und blickt auf eine erstaunliche Laufbahn zurück. Doch hinter den Kulissen beeindruckt er nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner Menschlichkeit und seinen tiefen Verbundenheiten. Die Freundschaft zu Udo Jürgens, die bis zu dessen Tod 2014 hielt, war für ihn nicht nur eine wertvolle künstlerische Verbindung, sondern auch ein kostbarer privater Anker. Dieser Einfluss prägte nicht nur seine Karriere, sondern auch seinen persönlichen Blick auf die musikalische Welt.

Anzeige Anzeige

Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"

Anzeige Anzeige

Promiflash Jana Julie Schölermann und Roland Kaiser, Bambi 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Jürgens im Januar 2013

Anzeige