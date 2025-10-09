XOXO: Ed Westwick zeigt sich ganz verliebt auf Promi-Party

Ed Westwick (38) und Amy Jackson (33) zogen bei einem glamourösen Dinner im The Chancery Rosewood in London alle Blicke auf sich. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, präsentierte sich das Paar, das seit August 2024 verheiratet ist, verliebt und entspannt. Die Veranstaltung wurde von Johnnie Walker Vault und Olivier Rousteing ausgerichtet. Amy strahlte in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid mit transparenten Streifen und einem markanten Beinschlitz, während Ed in einem eleganten, doppelt geknöpften schwarzen Anzug mit passendem weißen Hemd und schwarzen Lederschuhen überzeugte. Händchen haltend und lachend ließen sie keinen Zweifel daran, wie verrückt sie nacheinander sind.

Der Abend bot dem Paar eine wohlverdiente Auszeit vom Familienleben, denn im Mai dieses Jahres wurden sie Eltern eines gemeinsamen Sohnes namens Oscar Alexander. Zudem bringt Amy ihren fünfjährigen Sohn Andreas Panayiotou aus einer früheren Beziehung mit in die Familie. Ihre Beziehung begann bereits 2021, als sich Ed und Amy am Silverstone-Rennkurs kennenlernten. Nachdem sie 2022 ihre Liebe auf Instagram öffentlich gemacht hatten, gaben sie sich letzten Sommer im romantischen Castello di Rocca Cilento in Italien das Jawort. Ihre Hochzeit, bei der Amy eine strahlend weiße Satinrobe mit Spitzenschleier und Ed einen stilvollen cremefarbenen Blazer trug, wurde von weißen Rosen und einer Atmosphäre voller Romantik umrahmt.

Ed, der vor allem für seine Rolle als Chuck Bass in der Erfolgsserie Gossip Girl bekannt ist, hat sich seit dem Serienende 2012 nicht nur auf Filmprojekte konzentriert, sondern auch eine neue Rolle gefunden: die des Familienvaters. Amy, Schauspielerin und Model, ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch privat in ihrem Element. Das Paar genießt es, gemeinsam Zeit zu verbringen, sei es bei eleganten Anlässen wie diesem oder in ihrem familiären Alltag. Ed brachte es mit einem Instagram-Post nach der Hochzeit auf den Punkt: "Die Reise hat gerade erst begonnen."

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und Ed Westwick, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Filmstars Ed Westwick und Amy Jackson, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick und Amy Jackson mit ihren Söhnen