Jessica Biel schwärmt bei Critics' Choice von Justins Gesang

Strahlender Auftritt in Santa Monica: Jessica Biel (43) lief am Sonntag über den roten Teppich der Critics' Choice Awards im Barker Hangar – und nutzte den Moment, um über Ehemann Justin Timberlake (44) zu plaudern. Die gefragte Schauspielerin, die für ihre Rolle in "The Better Sister" in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Miniserie" nominiert war, geriet gegenüber E! ins Schwärmen über den Sänger, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist. "Ich bin ein Nummer-eins-Fan", beteuerte Jessica auf "LIVE from E!: Critics' Choice Awards". "Er ist live so unglaublich." Und der "Total Recall"-Star legte nach: "Es gibt einfach niemanden wie ihn, der so performen kann, der so singt. Er bringt so viel Freude."

Auf die Frage nach ihren viral gegangenen Fanmomenten während Justins "Forget Tomorrow World Tour" lachte die Schauspielerin und stellte klar, dass ihr jede Zurückhaltung im Konzertsaal fremd ist. "Ich weiß, ich sehe dabei manchmal wie eine Verrückte aus, aber das ist mir egal", sagte sie E!. "Ich werde zwei-einhalb Stunden durchtanzen." Sie liebe seine Songs, betonte Jessica, die ihren Liebsten mit seiner Lyme-Borreliose unterstützt, weiter: "Ich werde es einfach sagen: Ich verehre ihn und liebe ihn als Künstler und Performer." Während die 43-Jährige am Sonntag im Blitzlicht stand, erinnerte sie auch an ihren eigenen starken Lauf im vergangenen Jahr: Mit "The Better Sister" sorgte sie auf Prime Video für Gesprächsstoff, zeigte auf Social Media ihren Fitnessfokus und erklärte in einem TikTok: "Mein Körper ist nicht mehr 20 Jahre alt. Du musst Muskeln aufbauen. Lasst uns älter und stärker werden."

Privat zogen Jessica und Justin die beiden Söhne Silas (10) und Phineas zeitweise mit auf Tour – Schnappschüsse im Partnerlook mit Vintage-T-Shirts landeten später auf Instagram, dazu ihr augenzwinkernder Abschluss: "Tour-Frau / Mammi ist unterwegs". Nach dem Finale der langen Konzertreise im Juli genießt die Familie nun wieder mehr Zeit daheim. In früheren Posts und Interviews gaben beide private Einblicke in ihren Alltag. Justin schrieb zu ihrem Geburtstag: "Mein bester Freund. Mein Favorit. Meine Beste aller Zeiten." Auch Jessica nannte ihn im Gespräch mit InStyle ihren "besten Freund" und beschrieb, wie sehr es helfe, dass er die Eigenheiten ihres Berufs versteht: Unregelmäßige Zeiten, lange Drehtage, viel unterwegs sein – beides, sagt die Schauspielerin, lasse sich mit gegenseitiger Unterstützung gut tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024