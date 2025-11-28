Familienchaos bei Mark Wahlberg: Weihnachten läuft nie glatt

Mark Wahlberg (54) hat offenbart, wie es bei ihm zu Hause an Weihnachten wirklich aussieht. Der Schauspieler, der aktuell mit "The Family Plan 2" auf Apple TV präsent ist, feiert die Festtage mit seiner Frau Rhea Durham (47) und den vier Kindern, die inzwischen zwischen 15 und 22 Jahre alt sind. Statt perfekt abgestimmter Deko und minutiösem Ablauf gibt es bei ihnen Krach, Lachen und kleine Pannen. "Zu Weihnachten geht immer etwas schief, und das ist okay. Ich rechne inzwischen fast damit", sagte Mark in London im Interview mit Bild.

Konkreter wurde der Star, als es um den Morgen unter dem Baum ging. "Die Kinder wollen nicht mehr früh aufstehen, um zu sehen, was unter dem Baum liegt. Sie schlafen aus und kommen runter, wenn sie bereit sind." Für Rhea sei das ein kleiner Dämpfer, erklärte Mark, weil sie viel Herzblut in Deko und Planung stecke. "Das ist für meine Frau immer eine kleine Enttäuschung, weil sie sich so viel Mühe gibt, alles perfekt zu machen. Aber am Ende läuft es nie nach Plan", fügte der Schauspieler mit einem Schmunzeln hinzu. Mit dieser ehrlichen Bestandsaufnahme steht Mark, der gerade auch seinen 16. Hochzeitstag feierte, nicht allein da. Filmkollegin Michelle Monaghan (49) weiß im Gespräch mit Bild Ähnliches zu berichten. Mit Blick auf ihre eigene Familie sagte sie: Perfekte Vorstellungen prallen in der Realität oft auf Krankheitswellen oder gecancelte Flüge – "irgendwas passiert immer".

Mark betonte in früheren Interviews immer wieder, wie viel Wert er auf gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten legt. Der Schauspieler genießt es, wenn alle zusammen sind, selbst wenn es nicht nach Drehbuch läuft. Michelle erinnerte im Gespräch scherzhaft an den Kultfilm "Schöne Bescherung" mit Chevy Chase (82) und brachte damit auf den Punkt, was Weihnachten ausmacht: Am Ende zählt, dass man zusammensitzt, lacht und trotz kleiner Pannen gemeinsam durch die Feiertage steuert. Genau diese Mischung aus Trubel, Tradition und Zusammenhalt scheint auch für Mark den wahren Zauber von Weihnachten auszumachen.

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg im August 2024

Instagram / byrheawahlberg Rhea Durham, Grace Wahlberg und Mark Wahlberg im Februar 2023