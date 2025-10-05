Kritik an Beziehung mit Cruz Beckham: Jackie Apostel kontert

Jackie Apostel hat entschieden zurückgeschlagen, nachdem ein Online-Kommentar ihre Beziehung zu Cruz Beckham (20) kritisiert hatte. Die 29-jährige Sängerin teilte eine Momentaufnahme von Victorias (51) Paris Fashion Week Show, bei der sie gemeinsam mit Cruz und anderen Familienmitgliedern in der ersten Reihe saß. Ein Instagram-Nutzer schrieb daraufhin, der zehnjährige Altersunterschied zwischen ihr und dem 20-jährigen Cruz sei "einfach seltsam". Jackies Antwort ließ jedoch keine Zweifel an ihren Gefühlen: "Weil er freundlich, lustig, klug, fürsorglich, engagiert, reif, talentiert, loyal und außerdem ziemlich gutaussehend ist", schrieb sie und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Jackie und Cruz führen seit Juni 2024 eine Beziehung, die sie wenige Monate später auch offiziell machten. Während Cruz sich mittlerweile als Musiker versucht, hat Jackie ihre Position als erfolgreiche Influencerin ausgebaut. Ihre Follower-Zahlen auf Social Media haben sich seit Beginn der Beziehung verdoppelt, was ihr eine begehrte Rolle in der Werbewelt verschafft hat. Von Luxusmarken wie Dior und Burberry bis hin zu Beauty-Labels wie Sol de Janeiro wirbt sie für zahlreiche namhafte Unternehmen. Branchenkenner schätzen, dass sie für jeden gesponserten Post beträchtliche Summen verdienen dürfte.

Die Liebe zwischen Jackie und Cruz zeigt sich nicht nur durch solch öffentliche Unterstützungsbekundungen, sondern auch in kleinen Gesten im Alltag. Das Paar wurde zum Beispiel bei romantischen Momenten wie dem gemeinsamen Zähneputzen festgehalten. Cruz, der Sohn von David (50) und Victoria Beckham, scheint in Jackie eine Partnerin gefunden zu haben, die ihn unterstützt und inspiriert. Erst kürzlich hatte das Paar sein einjähriges Jubiläum gefeiert, was sie mit süßen Beiträgen auf ihren sozialen Medien würdigten. Für die beiden scheint die Verbindung tief zu sein – und sie zeigen sich unbeeindruckt von den kritischen Stimmen von außen.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Instagram / jackie.apostel Foto von Cruz Beckham und Jackie Apostel, Juni 2025

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, Sänger