Mit Aleks: Das halten die Fans vom "#CoupleChallenge"-Cast

Ab dem 21. Januar geht #CoupleChallenge in eine neue Runde. Vor Kurzem wurden die Duos für die neue Staffel bekannt gegeben. Bei der Besetzung rund um Aleksandar Petrovic (34) und seinen Bruder Marco und das Ehepaar Virginia und Andrew Weiss scheiden sich jedoch die Geister – diese beiden Kombinationen sorgen unter einem Promiflash-Beitrag über die Besetzung für kontroverse Meinungen. Darunter finden sich die Aussage "Aleks bester Mann" direkt unter dem Kommentar: "Aleks? Ernsthaft?"

Mit seinem jüngsten Auftritt bei Temptation Island V.I.P. hat Aleks wohl einige Fans verloren. Das Petrovic-Brüder-Gespann sehen nun einige problematisch. "Oh nein Aleks, dann wird er wieder sagen, ich habe meinen Bruder groß rausgebracht, so wie die Frauen", scherzt einer, während ein anderer Nutzer schreibt: "Werde ich verpassen. Bei 'den Weissens' und 'Aleks+Bruder' bin ich raus. Merken die Sender eigentlich, dass sie die Realityformate selber zerstören?" Ein weiterer bezieht sich ebenfalls auf genau diese zwei Duos. Er scheint aber wenigstens gegenüber dem nach Zypern ausgewanderten Ehepaar offener zu sein: "Ich bin so gespannt, wie die sich in so einem Format schlagen werden und Aleks hätte nicht sein müssen."

Wie lange die beiden Duos in dem Format überstehen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin müssen sie sich gegen eine harte Konkurrenz durchsetzen. Außerdem mit dabei sind unter anderem das Paar Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, die ihren Teamgeist bereits im Forsthaus Rampensau Germany unter Beweis gestellt haben, das Model Zoe Saip mit ihrem Freund Patrik. Eine weitere Kombi ist Emmy Russ (26) mit ihrem Bekannten Samuel. Die Blondine ist nicht nur ein Reality-TV-Profi, ihr wird auch eine Beziehung mit Aleks nachgesagt, was für weitere Spannung sorgen könnte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL2 Aleks und Marco Petrovic, Kandidaten bei #CoupleChallenge

Anzeige Anzeige

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026