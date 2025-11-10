Nach sechs Tagen: "7 vs. Wild"-Team am Ende seiner Kräfte

Die Begebenheiten des Dschungels zehren an den Kräften der 7 vs. Wild-Teilnehmer. Ständiger Regen, hohe Luftfeuchtigkeit und der Mangel an richtiger Nahrung bringen die Abenteurer zunehmend an ihre Grenzen. Und dabei haben sie gerade einmal die Hälfte der 14 Tage geschafft. Langsam macht sich der Nährstoffmangel vor allem bei den unerfahreneren Kandidaten immer mehr bemerkbar. TikToker Kris Grippo erklärt in seine Kamera, dass ihm vor allem der Kreislauf zu schaffen mache: "Man merkt, dass der Körper ein Kaloriendefizit erfährt. Man muss sich zwingen, diese ganzen kleinen Mikrobewegungen einfach mal selbst zu machen. Der Körper ist im Stromsparmodus, jede einzelne Bewegung, die er als unnötig empfindet, wird er nicht mehr machen."

Ganz ähnlich geht es auch YouTuber Lucas Michels alias AviveHD. Auch er merkt, dass sein Körper aufgrund der fehlenden Nahrung in einen Sparmodus geschaltet hat. "Mir geht es richtig scheiße. Man merkt, dadurch, dass man so wenig isst, dass der Körper absolut im Notstand ist", meint er. Die Mädels haben darüber hinaus noch ganz andere Probleme: Team-Küken Fibii (19) bekam zu diesem ungünstigen Zeitpunkt ihre Periode. Zwar erklärte sie in den vorherigen Folgen, keine Schmerzen zu haben, aber dennoch laugt dieser Zustand den Körper aus. Jetzt ist für die Gruppe wohl Durchhalten angesagt, denn immerhin müssen sie noch acht weitere Tage im Regenwald überleben.

Viel zu essen gab es für die Teilnehmer in den ersten Tagen im Dschungel nicht. Ein von den Indigenen geklautes Fischernetz brachte zwar den ein oder anderen Erfolg, wirklich ausreichend war das für die siebenköpfige Gruppe nicht. Unter anderem konnten die Survival-Profis Joe Vogel und David Leichtle mithilfe des Netzes einen Stachelrochen und einige größere Fische fangen – für die Gruppe ein echtes Festmahl. Zwischendurch landeten auch ein paar Schnecken im Feuer. Damit kann der Körper seinen Bedarf an Nährstoffen wohl aber bei weitem nicht decken. Gleichzeitig hatte der erfolgreiche Fang mit dem geklauten Netz für manche Zuschauer einen bitteren Beigeschmack, denn indem die Teilnehmer sich entschieden, es mitzunehmen, brachen sie eine der zuvor aufgestellten Regeln.

Prime Video / Agentur filmcontact Kriss Grippo, TikToker und "7 vs. Wild"-Kandidat 2025

Prime Video / Agentur filmcontact AviveHD bei "7 vs. Wild" 2025

Prime Video / Agentur filmcontact Imke Salander und David Leichtle in der fünften Staffel "7 vs. Wild"

