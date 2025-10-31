Axel Prahl will noch zwölf Jahre beim "Tatort" ermitteln

Axel Prahl (65) räumt alle Zweifel aus dem Weg: Der Schauspieler will als Hauptkommissar Frank Thiel im Tatort aus Münster noch lange weiter ermitteln. In einem Gespräch mit der Zeitschrift Bunte machte er klar, dass für ihn kein Abschied ansteht. "Frank Thiel ist im Film 55", sagte er. Und weiter: "Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung." Damit setzt Axel ein deutliches Zeichen für Fans der Reihe und für das erfolgreiche Duo mit seinem kongenialen Gegenpart Prof. Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers (61), das seit Jahren für Quote und Kultmomente steht.

Hinter den klaren Worten steckt eine einfache Rechnung: Wenn Frank Thiel mit 55 im Dienst steht, bleiben bis zum Ruhestand noch zwölf TV-Jahre – und Axel Prahl zeigt sich fest entschlossen, diese Strecke auch zu gehen. Münster bleibt damit die "Tatort"-Heimat des Kommissars, der mit Professor Boerne immer wieder Reibung und Witz auf die Leinwand bringt. Die Dynamik mit Jan Josef, im Serienkosmos der stets brillante Forensiker, gilt als Herzstück des Formats. Dass Axel öffentlich so deutlich Kurs auf die nächsten Jahre setzt, ist für das Stammpublikum ein seltenes, aber willkommenes Versprechen. Die Figur des Frank Thiel besitzt aus seiner Sicht noch genügend Geschichten, bevor die Film-Pensionierung überhaupt in Reichweite kommt.

Privat klang Axel in Bunte ebenso entspannt wie glücklich. Über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist, geriet der Schauspieler ins Schwärmen. Sie sei "irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor". Im Vergleich zu seiner Fernsehrolle habe er es in Herzensdingen "viel besser getroffen". Während Thiel im TV häufig zwischen Dienstakten und Schlagabtausch mit Boerne pendelt, betont der Schauspieler im echten Leben die Partnerschaft auf Augenhöhe und den Humor zu Hause. Diese Liebeserklärung macht deutlich, wie klar Axel zwischen Bühnenlicht und Privatleben trennt – und wie sehr er die Nähe zu Silja schätzt, fernab von Drehorten, Regieanweisungen und dem Münsteraner Krimikosmos.

ActionPress Axel Prahl bei "Willkommen Österreich"

ARD Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Ermittler bei "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost Jan Josef Liefers und Axel Prahl, "Tatort"-Stars