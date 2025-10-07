Die "Tatort"-Schauspielerin Lotte Ledl (†95) ist gestorben

Die österreichische Schauspielerin Lotte Ledl (†95) ist am vergangenen Sonntag verstorben - dies teilte ihr Sohn Alexander Riff jetzt laut ORF der APA mit. Die genaue Todesursache wurde nicht genannt. Über sieben Jahrzehnte hinweg prägte sie die Bühnen der Alpenrepublik und war ebenso in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Fernsehserien wie "Derrick", "Der Alte", Tatort und "Kommissar Rex" brachten ihr über die Landesgrenzen hinaus große Bekanntheit. Besonders liebgewonnen wurde sie seit 1996 in der ORF-Serie "Schlosshotel Orth", wo sie als Köchin Anna Kofler einem breiteren Publikum ans Herz wuchs.

Geboren am 16. März 1930 in Wien, begann Lotte ihre Karriere früh und arbeitete sich bis zu den renommiertesten Bühnen Österreichs vor, darunter das Wiener Volkstheater, das Münchner Residenztheater und das Burgtheater, dem sie 1963 beitrat. Auch auf internationalen Bühnen wie in Paris und Helsinki brillierte sie und war bis ins hohe Alter aktiv: Noch 2019 stand sie bei den Festspielen Berndorf auf der Bühne. Ihre Rollen waren oft geprägt von kantigen, eigensinnigen Charakteren, was ihr den Ruf als Charakterdarstellerin einbrachte. Auch ihre Arbeit im Film hinterließ Eindruck, insbesondere in den 1950er- und 1960er-Jahren mit Filmen wie "Dort oben, wo die Alpen glühen" und "Holiday am Wörthersee".

Für ihr Lebenswerk wurde Lotte im Jahr 2019 zur Kammerschauspielerin ernannt. Die Ehrung nahm sie mit ihrem legendären trockenen Humor entgegen: "Es freut mich, zu den jüngsten Kammerschauspielerinnen zu gehören", zitierte sie damals der ORF. Ihr Humor und ihre einzigartige Bühnenpräsenz hinterlassen eine Lücke in der deutschsprachigen Theaterszene. Fans und Kollegen werden die beliebte Schauspielerin nicht nur für ihre künstlerischen Leistungen, sondern auch für ihre Persönlichkeit in liebevoller Erinnerung behalten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / SKATA Lotte Ledl, November 2012

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Lotte Ledl

Anzeige Anzeige

IMAGO / SKATA Lotte Ledl, 2006