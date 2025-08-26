"Jersey Shore"-Star Sammi Giancola begrüßt Regenbogenbaby

Sammi Giancola (38) hat endlich Grund zur Freude: Die Reality-Bekanntheit ist Mutter geworden. Die Geburt ihres Babys verkündet sie stolz bei Instagram. Zu einer ganzen Fotoreihe, die ihren kleinen Wonneproppen noch im Krankenhaus und in den Armen seiner Eltern zeigt, schreibt Sammi: "Willkommen auf der Welt, mein Regenbogen-Wunder-Baby." Der Kleine hört auf den Namen Vincent Keith May und erblickte bereits am 20. August das Licht der Welt. Der Weg zur Mutterschaft war für die Jersey Shore-Darstellerin alles andere als leicht, denn Ende 2024 erlitt sie eine Fehlgeburt: "Nach dieser langen Reise hierher können Worte nicht beschreiben, wie gesegnet und wirklich dankbar wir sind. Bis auf Weiteres leben wir in unserer Baby-Liebesblase. Ok, ich kann nicht aufhören, Freudentränen zu weinen."

Der Begriff Regenbogenbaby bezeichnet Kinder, die nach einer Fehlgeburt oder dem Tod eines Kindes geboren werden. Genau diese Erfahrung mussten Sammi und ihr Partner Justin May vergangenes Jahr machen. Erneut schwanger konnte die 38-Jährige nur dank einer langen und aufwendigen IVF-Behandlung werden. "Es war ein sehr langer Prozess, mit vielen Spritzen und vielen Hormonen", erzählte sie in einer Episode von "Jersey Shore: Family Vacation". Die Fehlgeburt sei eine harte Erfahrung gewesen, weil der Realitystar es sich so gewünscht hatte, schwanger zu sein: "Allein der Gedanke, schwanger zu sein, war magisch für mich, und dass mir das genommen wurde, ist niederschmetternd."

Umso glücklicher zeigte Sammi sich, als sie im Netz ihre erneute Schwangerschaft verkünden durfte. Das tat sie zusammen mit Justin, indem sie ein gemeinsames Foto mit den ersten Ultraschallbildern hochlud: "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt... Baby May kommt im August 2025." Bei den schönen und auch dunklen Momenten war Justin immer an Sammis Seite. 2021 wurde ihre Beziehung nach einiger Spekulation bekannt. Drei Jahre später wagten die beiden den nächsten Schritt – und verlobten sich. Auch diese Neuigkeit teilte die US-Amerikanerin mit ihren Fans. "Die einfachste Frage, die ich je beantwortet habe... das glücklichste Mädchen der Welt. Ich werde dich für immer lieben und dann noch etwas mehr", schrieb sie im Netz. Die Hochzeitsglocken läuteten aber bisher noch nicht.

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola mit ihrem Sohn Vincent, August 2025

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancolas Baby Vincent Keith May

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola und Justin May, Februar 2025

