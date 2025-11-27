Wrestling-Gene: Tritt Sohn Nick in Hulk Hogans Fußstapfen?

Nick Hogan (35), der Sohn der verstorbenen Wrestling-Ikone Hulk Hogan (†71), sorgt derzeit für Spekulationen in der Wrestling-Welt. Vier Monate nach dem Tod seines berühmten Vaters deutet Nick an, eventuell in dessen Fußstapfen treten zu wollen. Auf die Frage, ob er eine Wrestling-Karriere plane, blieb er vage: "Man weiß nie. Es liegt im Blut. Also, man weiß wirklich nie", sagte er gegenüber TMZ. Zwei Tage zuvor hatte Nick ein Foto auf Social Media geteilt, das ihn beim Training mit dem Wrestler Bryan Idol zeigt – ein Ring im Hintergrund. Nach eigener Aussage gibt ihm die Nähe zur Wrestling-Welt ein Gefühl, seinem Vater dadurch näherzukommen.

Nick beschreibt die Wrestling-Community als eine Familie, mit der er immer in Kontakt geblieben ist. Schon seit Jahren habe er Liebe für die Branche und fühle sich in dieser Umgebung wohl. Auch Hulk selbst hatte jahrzehntelang starke Bande zu seinen WWE-Kollegen und der Firma aufgebaut – etwas, das Nick offenbar fortzuführen gedenkt. Physisch sei er in guter Verfassung, wie er selbst bestätigte, ließ jedoch offen, ob dies im Zusammenhang mit konkreten Wrestling-Plänen steht. Nach dem Tod seines Vaters, der im Juli an einem Herzinfarkt starb, hat sich Nick in Interviews immer wieder dankbar für die Unterstützung des WWE-Universums und von Hulks Freunden geäußert.

Die Verbindung zwischen Nick und seinem Vater war über viele Jahre stark, auch wenn Hulk Hogan außerhalb des Rings immer wieder umstritten war. In ihrer Realityshow "Hogan Knows Best" gaben die Hogans intime Einblicke in ihren Familienalltag und präsentierten sich als fest verbunden. Bereits bei einer Ehrung Hulks durch die WWE im Sommer hatte Nick öffentlich emotional reagiert – ein Zeichen dafür, wie viel ihm die Legende und das Vermächtnis seines Vaters bedeuten. Ob tatsächlich bald ein Debüt im Ring ansteht, bleibt Nicks Geheimnis. Fest steht jedoch, dass die Begeisterung für Wrestling in dieser Familie offensichtlich tief verankert ist.

Getty Images Nick und Hulk Hogan, 2010

Getty Images Nick Hogan, August 2025

IMAGO / Depositphotos Nick und Hulk Hogan, August 2015