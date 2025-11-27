Weg nach Hollywood? Pilates-Coach spielt "Wicked"-Dorothy

In "Der Zauberer von Oz" spielt Dorothy eine zentrale Rolle – immerhin ist sie die Heldin der Geschichte. Wicked, die Geschichte der beiden Hexen Glinda (Ariana Grande, 32) und Elphaba (Cynthia Erivo, 38), greift das im zweiten Teil auf, allerdings ist es nicht die zentrale Handlung. Dennoch darf Dorothy nicht fehlen. Doch die Figur, mit der Judy Garland (†47) 1939 zum Star wurde, wird diesmal nicht von einer berühmten Schauspielerin verkörpert: Dahinter steckt Bethany Weaver, eine Pilates-Trainerin aus dem britischen Surrey. Auf ihrer Instagram-Seite teilte Bethany bereits einige Fotos vom Set und bedankte sich beim Cast und der Crew für die Erfahrung: "Das war eine lebensverändernde Erfahrung, sie hat mich in vielerlei Hinsicht verändert und vor allem für immer. Es war mir eine Ehre, das Vermächtnis der brillanten Frauen vor mir zu tragen, die in diese Schuhe getreten sind und sich auf die gelbe Ziegelstraße begeben haben. Ich hoffe, ich habe sie stolz gemacht."

In "Wicked: For Good" wird Bethany wohl vor allem an der Seite von Jonathan Bailey (37), Ethan Slater (33) und Colman Domingo (55) zu sehen sein – die drei verkörpern Dorothys Begleiter, die Vogelscheuche, den Blechmann und den ängstlichen Löwen. Allerdings werden die Fans Dorothys Gesicht nicht zu sehen bekommen. Eine Entscheidung, die Regisseur Jon M. Chu (46) ganz bewusst traf. "Es ist wichtig, Dorothy und ihre Begleiter im Film zu haben, schließlich geht es um eine Kollision der beiden Storys. Zugleich ist 'Wicked' aber explizit nicht ihre Geschichte – das war bereits das Mantra der Bühnenversion, und danach haben wir uns auch gerichtet: 'Egal, was ihr tut, vergesst bloß nicht, das hier ist die Geschichte von Elphaba und Glinda!'", erklärt der Filmemacher gegenüber Empire. Insgesamt soll Dorothy nur knapp 69 Sekunden im Film zu sehen sein.

Obwohl Dorothy nur so wenig im zweiten "Wicked"-Teil zu sehen sein wird, gibt es sicherlich ein wenig mehr Screentime für ihre Begleiter. Immerhin spielen die drei auch für die beiden Hexen eine zentrale Rolle. Hinter der Vogelscheuche steckt beispielsweise der verwunschene Prinz Fiyero. Hollywoodstar Jonathan ließ es sich daher auch nicht nehmen, persönlich in das Kostüm zu schlüpfen. In einem Interview mit Esquire U.K. verriet er, dass dahinter keinerlei CGI steckt, sondern ein waschechtes Kostüm aus Latex, Klebstoff und einigen Schichten künstlicher Haut. Ein Look, an den der 37-Jährige sich erst gewöhnen musste: "Ohne das Strohhaar sah ich einfach aus wie ein großer Weizen-Penis."

