Rücken-OP: Jessica Haller darf vorerst kein Baby bekommen

Jessica Haller (34) ist bereits Mutter einer Tochter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes Haller (37) durfte die einstige Bachelorette im Jahr 2021 die kleine Hailey-Su (3) auf der Welt begrüßen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein neugieriger Fan nun wissen, ob sich Jessica ein weiteres Kind wünsche. "Der Wunsch nach einem weiteren Baby ist da", verrät sie. Doch aktuell sei das noch nicht möglich: "Nach meiner OP hat mir meine Ärztin geraten, mindestens ein Jahr nicht schwanger zu werden. [...] Aktuell würde ich es körperlich auch einfach nicht schaffen."

Im vergangenen Jahr musste sich Jessica einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Aktuell befindet sie sich noch immer inmitten des Heilungsprozesses. Für die 34-Jährige steht nicht der Kinderwunsch an erster Stelle, sondern ihre Genesung. "Mein Körper hat so viel geleistet und braucht jetzt Zeit zum Heilen. So viel Zeit, wie er eben braucht. Ich setze mich da nicht unter Druck, sondern höre auf das, was er mir signalisiert", betont sie.

Jessica nimmt ihre Fans regelmäßig mit durch ihren Alltag. Doch damit möchte sie in Zukunft kürzertreten. "Die Zeit mit meiner Familie hat aktuell einfach Priorität für mich. Dieses Jahr möchte ich meine Energie bewusster und besser aufteilen, weil mir das letzte Jahr nicht so gut gelungen ist", erklärte sie vor wenigen Wochen auf Social Media. Jessica ist seit 2020 glücklich an ihren Johannes vergeben. Ein Jahr später gab sich das Paar im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Seither sagten sie drei weitere Male Ja zueinander.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

