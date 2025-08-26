John Legend tritt in Herzogin Meghans Netflix-Show auf

Herzogin Meghan (44) kehrt mit ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" in die Streaming-Welt zurück. Die zweite Staffel des Lifestyle-Formats startete heute und brachte nicht nur prominente Gäste wie Chrissy Teigen (39), den "Queer Eye"-Star Tan France (42) und den Podcaster Jay Shetty (37) mit sich. Eine besondere Überraschung gab es gleich in der zweiten Folge, als US-Sänger John Legend (46), der Ehemann von Chrissy Teigen, einen kurzen Auftritt hatte. Meghan, die Chrissy während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Sendung "Deal or No Deal" kennengelernt hatte, begrüßte den Musiker in ihrem gemieteten Landhaus. John Legend zeigte sich entspannt und probierte am Ende der Episode sogar die selbstgemachten Cracker der beiden Frauen.

Die zweite Staffel des Formats setzt weiterhin auf Tipps zu Kochen, Basteln und Gastgeben, wobei Meghan ihre Gäste zu gemütlichen Treffen empfängt. Neben Chrissy Teigen war auch die britische Spitzenköchin Clare Smyth dabei, die für ihr mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant in London bekannt ist. Auffällig: Während Johns unerwarteter Besuch die Zuschauer überraschte, blieb Meghans Ehemann, Prinz Harry (40), in den neuen Folgen hinter den Kulissen. In der ersten Staffel hatte er noch einen kurzen Auftritt während eines Gartenbrunches, der in den letzten Minuten der Staffel gezeigt wurde.

Abseits des Bildschirms hat Meghan in den vergangenen Monaten mit Herausforderungen zu kämpfen. Ihre Lifestyle-Marke As Ever, die nach einer Umbenennung neu aufgestellt werden sollte, steht weiterhin unter Druck. Berichten von OK! Magazine zufolge herrschen hinter den Kulissen finanzielle und strukturelle Probleme. Trotz solcher Hürden scheint Meghan entschlossen, mit ihrem Show- und Lifestyle-Projekt auf Netflix neue Impulse zu setzen und Verbindung zu ihren Fans aufzubauen – sei es mit selbstgemachten Crackern oder emotionalen Geschichten ihrer prominenten Gäste.

Anzeige Anzeige

Getty Images / John Lamparski , Getty Images / Craig Barritt John Legend und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025