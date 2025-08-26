Lisa Marie Akkayas zweites Kind Xavi ist noch nicht geboren

Lisa Marie Akkaya (24) gibt ihren Fans ein weiteres Update zu ihrer Schwangerschaft. Die Influencerin, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, verriet in ihrer Instagram-Story, dass ihr Sohn Xavi noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. "Xavi ist noch in meinem Bäuchlein", schrieb sie. Doch lange dürfte es nicht mehr dauern. Ihr Muttermund sei bereits zwei Zentimeter geöffnet und auch wenn die Wehen aktuell größtenteils gestoppt hätten, könne es jeden Moment losgehen. Vorübergehend war Lisa Marie im Krankenhaus, entschied sich dann aber, lieber zu Hause bei ihrem Sohn Emilio zu bleiben, bis die Geburt richtig startet.

Die Influencerin, die sich aktuell in der 35. bis 37. Schwangerschaftswoche befinden soll, genießt die Nähe ihres Zuhauses, da das Krankenhaus nur unweit entfernt liegt. Zuvor sei es im Kreißsaal "sehr überfüllt gewesen", was Lisa Marie als stressig empfand: "Überall waren schwangere Frauen, die nicht wussten, was abgeht – also es war wirklich sehr überlastet gestern." In der Nacht hatte sie zudem mit Übelkeit zu kämpfen und vermutete, dass dies durch die Wehen ausgelöst worden sei. Nun hofft sie auf einen entspannteren Verlauf, bleibt jedoch gespannt, wann Xavi endlich das Licht der Welt erblicken wird.

Bereits in einer früheren Phase der Schwangerschaft hatte Lisa immer wieder über gesundheitliche Herausforderungen berichtet. So traten bei ihr schon Monate zuvor wiederholt Wehen auf. Ihr Sohn Emilio, der noch sehr klein ist, wurde erst kurz vor der erneuten Schwangerschaft geboren, was die exakte Berechnung der aktuellen Schwangerschaftswoche erschwerte. Für Lisa und ihre kleine Familie bedeutet diese Zeit eine große Belastung, die sie jedoch mit möglichst positiver Einstellung und regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag mit ihrer Community teilt.

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Februar 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Juni 2025