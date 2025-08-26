Sam Asghari widerspricht Britney: Ehe war keine Ablenkung

Britney Spears (43) hat in einem Social-Media-Beitrag vom 25. August über ihre Ehe mit Sam Asghari (31) gesprochen und angedeutet, dass sich ihre Beziehung wie eine "falsche Ablenkung" angefühlt habe, während sie von ihren beiden Söhnen abgeschnitten war. Die Sängerin beschrieb die gemeinsame Zeit als eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens und sprach von Tränen und Verleugnung als ihre Bewältigungsstrategie. Kurz darauf meldete sich Sam zu Wort. "Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie war vielleicht kurz, aber wir waren sieben Jahre zusammen. Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr stets nur das Beste", ließ er über das Magazin People mitteilen.

Das einstige Paar hatte sich 2016 am Set von Britneys Musikvideo "Slumber Party" kennengelernt, in dem Sam ihren Schwarm spielte. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2022 trennten sich die beiden etwas mehr als ein Jahr später. Während Britney jetzt in ihrem Post deutlich machte, dass sie die Ehe als eine der härtesten Zeiten ihres Lebens erlebt habe, betonte Sam in Interviews bisher, dass er trotz des öffentlichen Drucks froh über die Beziehung war. Er sagte, die mediale Aufmerksamkeit habe ihm gleichzeitig eine Plattform verschafft, aber auch harte Vorurteile mit sich gebracht, gegen die er ankämpfen musste.

Britney, die jüngst von ihrer Freude erzählte, nach Jahren der Kontrolle wieder selbst über ihren Körper bestimmen zu können, scheint sich nach der Trennung auf ihre Heilung zu fokussieren. Die Sängerin zeigt in den sozialen Medien, wie sie kleine Freuden des Lebens wiederentdeckt. Dass ihre Ehe mit Sam für sie von so gemischten Gefühlen geprägt war, dürfte ein weiterer Schritt sein, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. Sam hingegen hält sich mit öffentlichen Worten zurück, hatte Britney aber in der Vergangenheit stets gegen äußere Kritik verteidigt.

Getty Images Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019