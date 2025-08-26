So bewältigte Sydney Sweeney ihr Liebes-Aus während Filmdreh

Sydney Sweeney (27) hat sich nach sieben gemeinsamen Jahren von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt. Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie "Euphoria" und "The White Lotus", steckte mitten in den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Housemaid", als die Beziehung im Januar dieses Jahres zerbrach. Obwohl sie eine schwierige Zeit durchlebte, zeigte sich die 27-Jährige laut Regisseur Paul Feig (62) am Set professionell und emotional präsent. "Ich weiß, dass sie einiges durchgemacht hat, aber sie hat nichts davon mit ans Set gebracht", lobte Paul sie im Interview mit The Wall Street Journal. Gerüchte über das Beziehungsende wurden im März laut, als die Trennung offiziell wurde.

Sydney hielt persönliche Details zurück und konzentrierte sich darauf, ihre Arbeit von ihrem Privatleben zu trennen. Auf Fragen, ob sie und Jonathan weiterhin beruflich über ihre gemeinsame Produktionsfirma Fifty-Fifty Films zusammenarbeiten würden, verweigerte sie jeglichen Kommentar. "Ich werde meine privaten Angelegenheiten außen vor lassen", betonte die Schauspielerin gegenüber The Wall Street Journal. Freunde berichten, dass die geplante Hochzeit und Zukunftspläne sie überfordert hätten. Dennoch schien es freundschaftliche Treffen zu geben, wie ein gemeinsames Essen im April andeutete, wobei offen blieb, ob dies eine Annäherung bedeutete.

Privat hat Sydney nach der Trennung offenbar verstärkt auf ihre Selbstständigkeit und Freude am Leben gesetzt. Mit Freunden genoss sie laut Berichten Karaoke-Abende und gesellige Runden. Ihr Arbeitsumfeld beschreibt sie als Rückzugs- und Kraftort, nicht zuletzt dank ihrer Passion für das Schauspiel. "Wenn du liebst, was du tust, fühlt es sich nicht wie Arbeit an", schwärmte sie laut E! News. Jonathan hingegen, ein Unternehmer und Koch, hat sich bisher kaum öffentlich geäußert, zeigte jedoch mit seiner Diskretion den gegenseitigen Respekt, der ihre Zeit als Paar offensichtlich geprägt hat.

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025 in London

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin