So weit ist Karina Wagners Schwangerschaft fortgeschritten

Karina Wagner (29) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Das gab die Reality-Bekanntheit erst vor wenigen Stunden bekannt. Auf Nachfrage von Promiflash plaudert sie jetzt aus, wie weit sie in ihrer Schwangerschaft schon ist: "Ich bin jetzt am Anfang des vierten Monats." Auch wenn sie noch ganz am Anfang der Reise zum ersten Baby ist, spürt sie schon eine deutliche Veränderung. "Ich spüre definitiv Veränderungen, ob es ständige Übelkeit ist, Müdigkeit oder Gewichtszunahme. Und ich bin oft emotionaler", erzählt Karina. Von kuriosen Schwangerschaftsgelüsten blieb sie aber bisher verschont: "Die Gelüste bleiben noch aus, eher kleine Heißhunger-Attacken."

Dass Nachwuchs unterwegs ist, teilte Karina ihren Fans mit einem Clip mit, in dem die Ultraschallbilder zu sehen sind. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", schrieb die 29-Jährige dazu. Die Nachricht begeisterte auch die eng vernetzte Reality-Branche. Zu den Gratulanten gehörten bekannte Gesichter wie Samira Yavuz (31), Denise Hersing (29) und Pia Tillmann (39). Auch ihre Freundinnen Mimi Gwozdz (31) und Michèle de Roos (32) sind ganz angetan. Sogar Karinas Ex-Freund Gustav Masurek (36) meldete sich in den Kommentaren zu Wort. Er scheint sich ebenfalls für seine Verflossene zu freuen. "Herzlichen Glückwunsch!", schrieb er unter den Post und setzte gleich noch ein paar Emojis mit Herzaugen dazu.

Papa des Babys ist Karinas Verlobter Steffen Vogeno. Die beiden verlobten sich erst im Juni, aber die Hochzeit soll noch in diesem Jahr stattfinden. Laut der ehemaligen Make Love, Fake Love-Lady steht das Datum schon und die Planung scheint ebenfalls schon weit fortgeschritten. In einer Fragerunde erklärte Karina ihren Fans: "Wir haben bereits unser Datum und den Termin beim Standesamt." Für die beiden gebe es keinen Grund, ewig mit der Hochzeit zu warten. Sie sind sich sicher, dass sie gemeinsam alt werden wollen. Ob die werdenden Eltern ihre Hochzeitspläne mit der Schwangerschaft nun wie geplant umsetzen können, wird sich wohl noch zeigen.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Star

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025

