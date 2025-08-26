Karina Wagner und Steffen erwarten erstes gemeinsames Kind

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno haben zuckersüße Nachrichten für ihre Fans: Die Realitystars erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram lassen sie die Katze mit einem Clip in einem Fotoautomaten aus dem Sack. In dem gemeinsamen Video werden nämlich nicht nur die Turteltauben, sondern auch eine Reihe von Ultraschallbildern zur Fotokulisse. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", verkünden sie voller Rührung unter dem Video.

Nicht nur Karina und Steffen sind voller Vorfreude. Nach nur wenigen Minuten füllt sich die Kommentarspalte mit Glückwünschen aus der Reality-TV-Bubble. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt Ex-Bachelorette Sharon Battiste (33). Auch Zico Banach (34) wünscht: "Nur das Beste für euch." Natürlich meldet sich auch Karinas BFF Mimi Gwozdz (31) mit einer süßen Nachricht unter dem Beitrag zu Wort: "Ich freue mich ja schon so auf euer Miniwinnie."

Die Babynews kommen nur kurze Zeit nach Karina und Steffens Verlobung. Im Juni verriet die Make Love, Fake Love-Bekanntheit ihren Followern auf Instagram, dass sie und ihr Liebster heiraten werden. Einige Wochen später gab sie dann sogar preis, dass es noch in diesem Jahr vor den Traualtar für die beiden geht. "Wir haben bereits unser Datum und den Termin beim Standesamt. Und weil die Frage häufiger kam: noch dieses Jahr", plauderte Karina in einem Q&A aus.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025