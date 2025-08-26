Tanja Makarić wurde auf natürliche Weise schwanger

Tanja Makarić (28) hat jetzt in einer Instagram-Fragerunde neue Einblicke in ihre aktuelle Schwangerschaft gegeben. Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind und verriet, dass sie der bevorstehenden Rolle mit Respekt, aber ohne Angst entgegensieht. Überraschend fügte sie hinzu, dass das Baby auf ganz natürlichem Wege entstanden sei – anders, als sie es selbst zunächst vermutet hatte. "Ich habe immer gedacht, okay, ich lasse meine Eier einfrieren. Ich mache eine künstliche Befruchtung, was ich nicht gemacht habe", erzählte Tanja offen in ihrer Story.

Darüber hinaus betonte die 28-Jährige, dass vor allem ihre Erfahrungen mit den Kindern ihres Ex-Partners und Social-Media-Star Julian Claßen (32) sie auf die neue Situation vorbereitet hätten. Der regelmäßige Umgang mit ihnen habe ihr Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, wie bereichernd, aber auch herausfordernd das Muttersein sein könne. Entsprechend blickt Tanja voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Informationen zu ihrem aktuellen Partner hält sie selbst jedoch weiterhin bewusst unter Verschluss – es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Fußballer handelt.

In der Instagram-Fragerunde hatte Tanja außerdem klargestellt, dass ihr Baby kein Zufall, sondern ganz bewusst geplant war. Auf die Frage eines Fans, ob das Baby ein Wunschkind sei, antwortete sie schlicht mit "Ja" und ergänzte ein Herz-Emoji. Das Baby soll im Dezember zur Welt kommen – das Geschlecht ist noch nicht bekannt. "Wir wissen es noch nicht", erklärte Tanja Anfang des Monats und versprach, ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden zu halten.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić zeigt ihren Babybauch, August 2025

