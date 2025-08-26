TARDIS in Star Trek? Fans entdecken geheimes Easter Egg

Star Trek- und Doctor Who-Fans haben Grund zur Freude: Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Kultserien kam es zu einem Live-Action-Crossover. In der sechsten Folge der dritten Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" stößt die Crew der USS Enterprise auf ein uraltes Weltraumschiff, das über Jahrhunderte hinweg Schiffswracks gesammelt hat. Während die Kamera durch das Trümmerfeld gleitet, taucht für einen kurzen Moment ein ikonisches Detail aus der "Doctor Who"-Welt auf – die TARDIS, das berühmte blaue Polizei-Telefonhäuschen, mit dem der Doctor durch Raum und Zeit reist. Diese Szene markiert eine visuelle Premiere und deutet an, dass beide Universen womöglich miteinander verflochten sein könnten.

Bereits 2012 kam es zu einer Zusammenarbeit der beiden Franchises in Comicform. In "Star Trek: The Next Generation/Doctor Who: Assimilation²" verbündeten sich der Elfte Doctor und die Crew der USS Enterprise-D, um eine gemeinsame Bedrohung durch die Borg und die Cybermen abzuwehren. Auf dem Bildschirm jedoch blieb ein Aufeinandertreffen bislang aus – bis jetzt. Die subtile Anspielung in "Strange New Worlds" knüpft nicht nur an dieses Comic-Crossover an, sondern eröffnet auch Raum für Spekulationen über mögliche künftige Projekte. Ob es tatsächlich weitere offizielle Verbindungen geben wird, bleibt der Wunsch vieler Sci-Fi-Fans.

Das "Star Trek"-Universum ist bekannt für seine kreativen und oft humorvollen Anspielungen. Ein Beispiel dafür war die Enthüllung in einer früheren Folge, dass Spock ein Nachkomme von Sir Arthur Conan Doyle sei – dem Schöpfer von Sherlock Holmes. Diese Mischung aus Liebe zum Detail und großen Erzählbögen fesselt sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer. Mit der aktuellen Episode von "Strange New Worlds" wurde nun ein weiterer Meilenstein gesetzt, der die Begeisterung für beide Serien weiter befeuert.

Getty Images Henry Alonso Myers, Akiva Goldsman und Paul Wesley von "Star Trek: Strange New Worlds"

Lisa Maree Williams/Getty Images Peter Capaldi, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Star Trek" in der Indigo Mall in Beijing

