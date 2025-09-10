Diese "Star Trek"-Figur überrascht bei "Bares für Rares"

Bei der jüngsten Ausgabe von Bares für Rares am 9. September 2025 stach nun eine ganz besondere Rarität ins Auge. Eine lebensgroße Figur des Charakters "Seven of Nine" aus der Kultserie "Star Trek: Voyager". Laut Bild brachte Franco Ergoi, ein 63-jähriger Fotograf aus Siegen, die außergewöhnliche Skulptur in die ZDF-Show. Ursprünglich hatte er sie als Weihnachtsgeschenk für seine "Star Trek"-begeisterte Ehefrau gekauft. In der Sendung sorgte die Figur, die untrennbar mit Schauspielerin Jeri Ryan verbunden ist, sofort für großes Interesse. Bisher diente sie Franco in seinem Studio übrigens als Hilfsmittel, um Lichtverhältnisse zu testen.

Moderator Horst Lichter (63) und Experte Patrick Lessmann zeigten sich begeistert. Vor allem Patrick punktete mit spannenden Details zum aufwendigen Kostüm von "Seven of Nine". Bei der Werteinschätzung blieb er allerdings etwas unter den Erwartungen des Besitzers. Während Franco Ergoi auf ein Angebot von 1.500 Euro hoffte, stufte der Experte den Wert auf 1.000 bis 1.200 Euro ein. Am Ende wechselte das Sammlerstück für 700 Euro den Besitzer und ging an den Berliner Händler Benjamin Leo Leo, der sich nach kurzer Verhandlung durchsetzte.

Das Kostüm von "Seven of Nine" hat zudem eine besondere Entstehungsgeschichte: Experte Patrick verriet laut Bild, dass das ursprüngliche Kostüm so eng war, dass Jeri Ryan während der Dreharbeiten mehrfach kollabierte. Auch das An- und Ausziehen soll mehrere Stunden gedauert haben. Deshalb erhielt die Figur schon nach wenigen Folgen ein neues Outfit. Für den Fotografen bleibt neben dem Verkaufserlös vor allem die Erinnerung an ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Dazu kommt die einmalige Chance, Teil einer besonderen "Bares für Rares"-Episode gewesen zu sein. Diese Geschichte wird das Paar aus Siegen sicher noch lange begleiten.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Imago Jeri Ryan in der Sci-Fi-Fernsehserie "Star Trek: Voyager".

Getty Images Robert Picardo und Jeri Ryan in der Sci-Fi-Fernsehserie "Star Trek: Voyager".

