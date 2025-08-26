Zum Hundetag: Sarah Ferguson teilt putziges Foto mit Corgis

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) zogen ihre geliebten Corgis bei ihrer ehemaligen Schwiegertochter Sarah Ferguson (65) ein. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (65) kümmert sich liebevoll um die Vierbeiner und teilt auch regelmäßig Updates mit den Royal-Fans, wie es ihnen geht. In Großbritannien wird am 25. August der Internationale Hundetag gefeiert und Sarah nimmt das zum Anlass, neue Fotos mit den royalen Hunden auf Instagram zu teilen. Eine Aufnahme zeigt sie zusammen mit den beiden Corgis Muick und Sandy. Eine weitere lichtete die beiden zusammen mit Sarahs drei Terriern auf der Terrasse ab. "Das Leben ist mit wedelnden Schwänzen an deiner Seite einfach besser. Feiern wir unsere Begleiter heute und für immer", schreibt sie dazu.

Dass die Queen Sarah ihre Corgis hinterließ, ehrte sie sehr, denn die Hunde bedeuteten der verstorbenen Monarchin eine Menge. Durch die Anwesenheit der Tiere fühle die Herzogin von York eine Verbindung zu ihrer Schwiegermutter: Wie sie in einem Interview mit People erklärte, habe sie manchmal das Gefühl, die Queen kommuniziere durch die Hunde mit ihr. "Sie sind nationale Ikonen, deshalb gerate ich jedes Mal in Panik, wenn sie einem Eichhörnchen hinterherlaufen. Aber sie sind eine wahre Freude, und wenn sie ohne Grund bellen und keine Eichhörnchen zu sehen sind, denke ich immer, dass die Königin vorbeikommt", erzählte die 65-Jährige.

Die Corgis der Queen sind fast genauso berühmt, wie sie es selbst war. Der Hype um die Fellnasen war vor einigen Jahren sogar so groß, dass es einen Animationsfilm gab, der die Geschichte eines mutigen Corgis im Palast erzählte. Der Film heißt "Royal Corgi – Der Liebling der Queen" und wurde 2019 unter der Regie zweier belgischer Filmemacher produziert. Die Queen war bekannt für ihre Liebe zu Tieren. Ihren ersten Corgi bekam sie zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt. Die Hündin Susan durfte sogar mit auf die Hochzeitsreise mit ihrem Mann Prinz Philip (†99). Im Palast sollen die Hunde genauso königlich gelebt haben wie die Königsfamilie. Angeblich hatten sie sogar ein eigenes Zimmer, den sogenannten Corgi-Room. Neben der Leidenschaft für die Hunde war sie auch eine passionierte Reiterin und liebte Pferde fast genauso sehr.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis von Queen Elizabeth

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Die Corgis der Queen zusammen mit Sarah Fergusons Terriern

Anzeige Anzeige

ANWARxHUSSEIN / IMAGO / Avalon.red Queen Elizabeth mit ihren Hunden, April 2006