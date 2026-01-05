Sarah Ferguson schickte wohl Entschuldigungsbriefe an Royals

Sarah Ferguson (66) soll zu Weihnachten nicht nur liebe Grüße, sondern ganze Entschuldigungspakete an den Palast verschickt haben – mit besonders gefühlvollen Zeilen an König Charles (77) und Königin Camilla (78). Das berichten der Express und das OK! Magazine übereinstimmend. In den Karten habe die frühere Duchess of York immer wieder betont: "Ich hoffe, wir sehen uns wieder." Insider nennen den Ton der Schreiben "beschämend" und "verzweifelt". Verschickt wurden die Botschaften rund um die Festtage, adressiert an mehrere hochrangige Royals. Die Berichte lassen vermuten, dass Fergie damit auf ein persönliches Wiedersehen hofft und Brücken bauen will – und liefern pünktlich zum Jahreswechsel neuen Zündstoff für Palastgespräche.

Demnach sollen der Brief an das Königspaar und weitere Karten eher wie Flehen als wie Festtagsgrüße gewirkt haben. "Sarah hat den Karten Entschuldigungen beigefügt und ihr Bedauern über vergangene Ereignisse im Zusammenhang mit dem Haus York zum Ausdruck gebracht", zitiert das OK! Magazine eine Quelle. Der Express schreibt, Palast-Insider sprächen von "übertriebenen" Formulierungen und sogar von einer drohenden Blamage. Ein Insider bewertete die Post mit Blick auf die Vergangenheit besonders scharf: "Wenn man bedenkt, dass es Charles war, der ihr und Andrew ihre königlichen Titel aberkannt hat, wirkt das einfach nur peinlich verzweifelt." Während Fergies Karten diskutiert werden, feierten ihre Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) samt Ehemännern in Sandringham mit der Royal Family und zeigten sich am ersten Weihnachtsfeiertag beim traditionellen Kirchgang.

Im Hintergrund steht der tiefe Fall von Andrew (65), dessen frühere Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) sein Leben und das seiner Familie auf den Kopf gestellt haben. Der Bruder des Königs verlor Titel und Privilegien, zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück und muss nach jüngsten Entscheidungen sogar die Royal Lodge verlassen. Für Sarah bedeutete das ebenfalls Abschied: Auch sie verlor ihren Herzoginnen-Titel und die gemeinsame Bleibe, nachdem sie zuvor trotz Trennung unter einem Dach mit dem Ex-Mann gelebt hatte. Privat gelten Beatrice und Eugenie als wichtige Stützen für ihre Mutter. Die beiden pflegen weiter den Kontakt zu den Royals, während Fergie sich nach außen hin bemüht, Töne der Versöhnung anzuschlagen – und, wie die Berichte nahelegen, an Weihnachtspost die Hoffnung auf ein Wiedersehen knüpfte.

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson