Andrew und Sarah Ferguson bleiben royalem Gottesdienst fern

König Charles (77) hat an diesem 25. Dezember in Sandringham mit der Familie den traditionellen Weihnachtsgottesdienst gefeiert – ohne Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66), wie People berichtet. Während der Monarch mit weiteren Royals in der Kirche des Landsitzes im Osten Englands gesehen wurde, blieben der frühere Duke of York und seine Ex-Frau dem Auftritt demonstrativ fern. Stattdessen traten nur ihre beiden Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), gemeinsam mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Jack Brooksbank (39) in der Öffentlichkeit an der Seite der königlichen Familie auf. Erst vor wenigen Wochen hatte Charles seinem jüngeren Bruder sämtliche royalen Titel und Ehren entzogen.

Das getrennte Weihnachtsfest folgt auf einen turbulenten Herbst im Königshaus. Ende Oktober hatte Charles angekündigt, Andrew alle royalen Titel und militärischen Ehren abzuerkennen, nachdem neu veröffentlichte Details zu den Verbindungen des Royals zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erneut für heftige Kritik gesorgt hatten. Laut People tauchten jüngst E-Mails auf, die nahelegen, dass Andrew auch nach seinem angeblichen Kontaktabbruch noch mit Jeffrey in Verbindung stand. Zudem soll Sarah den Finanzier in einer früheren Mail als "standhaften, großzügigen und außergewöhnlichen Freund für mich und meine Familie" bezeichnet haben.

Andrew und Sarah, die sich 1996 scheiden ließen, leben trotz Trennung seit Jahren unter einem Dach und pflegen ein enges Verhältnis zueinander. Beide halten sich seit Andrews Rückzug aus dem öffentlichen Dienst 2019 weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In dieser Zeit rückten vor allem die Töchter stärker in den Fokus der Royal-Fans: Beatrice und Eugenie gelten als Bindeglieder zwischen dem umstrittenen Vater und dem übrigen Königshaus und erscheinen regelmäßig zu familiären Anlässen wie Taufen oder größeren Feiern. Zuletzt waren Andrew und Sarah bei der privaten Taufe ihrer Enkelin Athena dabei. Für die nähere Zukunft wird erwartet, dass Andrew seinen langjährigen Wohnsitz, die Royal Lodge, aufgibt und in ein Haus auf dem privaten Anwesen Sandringham umzieht, dessen genaue Lage vertraulich bleiben soll.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag, Juli 1986