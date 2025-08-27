Mitten im Krebskampf: Patrice Aminati gibt Gesundheitsupdate

Patrice Aminati hat sich mitten in ihrem Kampf gegen den Krebs mit einem emotionalen Update an ihre Fans gewandt. In einem ausführlichen Instagram-Posting teilte sie mit, wie es ihr in den letzten Wochen ergangen ist und welche Herausforderungen die aktuelle Therapie mit sich bringt. Vor rund einem Monat habe sie eine neue Infusion erhalten, die durch zahlreiche Nebenwirkungen geprägt sei, berichtete die Kämpferin. Dennoch betonte Patrice, dass sie mutig bleibt und das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen annimmt. "Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung", schrieb sie und machte damit ihren Followern Hoffnung.

Neben den körperlichen Strapazen liegt Patrice aber auch sehr viel daran, die positiven Aspekte des Lebens zu sehen. Sie erklärte, wie kostbar ihr selbst die kleinsten Alltagsmomente geworden sind: "Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment... mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird." Vom Küchenaufräumen bis zum frechen Eichhörnchen, das ihr Nüsse auf den Kopf wirft – jede Kleinigkeit erfüllt sie mittlerweile mit Freude und Dankbarkeit. "Ich genieße jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick", verriet sie und ließ erkennen, wie tief ihre Erfahrungen sie geprägt haben. Auch die Unterstützung aus ihrer Community spielt eine große Rolle. "Eure Nachfragen, Eure Freundlichkeit... Ihr macht mir so viel Mut", dankte sie ihren Fans für ihre unermüdliche Anteilnahme.

Vor einigen Monaten teilte Patrice eine besonders schwere Nachricht mit ihren Fans. Die Influencerin sprach ganz offen darüber, dass ihre Erkrankung nicht mehr heilbar ist und sie sich in palliativer Behandlung befindet. "Ich bin ja in palliativer Behandlung, Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", erklärte Patrice damals im Gespräch mit dem Wochenblatt. Trotzdem gab sie die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages ein neues Medikament helfen könnte. Auch mit Blick auf ihre kleine Tochter Charly sagte sie: "Ich möchte nicht jetzt, mit 30, resignieren. Ich will zumindest gehofft haben. Wenn ich keine Träume hätte: Warum sollte ich dann morgens aufstehen?"

IMAGO / Gartner Patrice Aminati, 2024

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, 2025

