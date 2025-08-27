"Schlachtfeld": Laura Maria Rypa gibt Update zum Hausbau

Laura Maria Rypa (29) hat in ihrer Instagram-Story ein Update zu ihrem Hausbau-Projekt gegeben, das sie trotz der Trennung von Pietro Lombardi (33) vorantreibt. Die Influencerin zeigt Einblicke von der Baustelle und beschreibt die Situation dort als chaotisch: "Die Baustelle fühlt sich gerade endlos an... Überall liegt Arbeit vor... Die Bäder sind noch nicht fertig, die Küche wurde heute geliefert, Treppen und Türen fehlen noch völlig und draußen sieht der Garten aus wie ein Schlachtfeld."

Trotz der schwierigen Umstände zeigt sie sich jedoch entschlossen und optimistisch: "Stück für Stück kämpfen wir uns durch." Besonders die neue Küche scheint für sie ein Highlight zu sein und spendet neue Motivation. "Ich freue mich schon so sehr darauf, euch die Küche zu zeigen, wenn sie endlich fertig aufgebaut ist. Bisher kannte ich sie nur als Skizze vom Computer, aber die Farbe der Schubladen sieht jetzt schon richtig, richtig schön aus."

Die jüngsten Herausforderungen kommen für Laura zu einer ohnehin belastenden Zeit. Das Hausbau-Projekt alleine weiterzuführen, verlangt der Social-Media-Bekanntheit einiges ab. Schon zuvor hatte sie offen zugegeben, wie sehr Stress und Appetitlosigkeit an ihr zehren. Neben der Baustelle und den beiden gemeinsamen Kindern muss die Influencerin nicht zuletzt auch emotional mit der neuen Lebenssituation zurechtkommen.

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, 2025