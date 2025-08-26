Wegen Trennungsschmerz? Laura Maria Rypa ist "extrem dünn"

Laura Maria Rypa (29) bewältigt aktuell eine schwierige Phase in ihrem Leben. Erst vor wenigen Tagen hat die Influencerin die Trennung von Pietro Lombardi (33) bekanntgegeben, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. In ihrer Instagram-Story offenbart die Netz-Bekanntheit nun, dass die vergangenen Wochen nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind. "Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden", erzählt sie offen. Sie führt ihre Gewichtsabnahme auf Stress und Appetitlosigkeit zurück, die sie in den vergangenen Monaten stark belastet haben.

Die 29-Jährige beschreibt weiter, dass sie sich in ihrem Körper aufgrund der Veränderungen nicht mehr wohlfühle. Besonders betont sie dabei, dass ihre aktuelle Verfassung keineswegs als Vorbild tauge, da weder gesunde Ernährung noch Sport der Grund für die Veränderung seien. Stattdessen habe sie seit Monaten kaum aktiv Sport betrieben und wenig gegessen. Laura versucht sich jetzt jedoch wieder zu stabilisieren und möchte Schritt für Schritt in ihren Alltag zurückfinden. "Seit gestern versuche ich wieder, bewusster zu essen. Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern einfach, um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht", erklärt sie ihren Fans und zeigt sich motiviert, Gewicht zuzulegen und zu mehr Wohlbefinden zurückzufinden. Ob der starke Gewichtsverlust auch mit dem Liebes-Aus zusammenhängt, verrät Laura nicht.

Vor rund anderthalb Wochen hatte Laura die Trennung von Pietro öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin damals bekannt: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen." Weitere Einzelheiten oder das genaue Datum wollten die beiden bewusst nicht teilen. "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen", erklärte Laura.

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, 2025

