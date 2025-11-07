Pietro Lombardi reagiert auf Ex Lauras "Single-Statement"

Laura Maria Rypa (29) stellte in einer Fragerunde unmissverständlich klar, dass es kein Liebescomeback mit Pietro Lombardi (33) gibt. Auf die Frage, ob die beiden wieder zusammen seien, entgegnete die Influencerin deutlich: "Nein." Die Ansage kam nach einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt der Ex-Partner bei einem Event, der für frische Spekulationen gesorgt hatte. Nun zog auch Pietro nach und meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, dass man Single ist", schoss er.

In seiner Botschaft an die Community erklärte Pietro außerdem: "Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich weiß nicht, was das bringen soll. [...] Muss man Dinge immer wieder betonen, wenn sie aktuell eh alle wissen?" Statt öffentlicher Debatten setze er auf Gelassenheit. Er wolle Frieden und habe "den aktuell auch gefunden". Abschließend betonte der DSDS-Gewinner: "Jeder hat seine eigenen Themen und dieses ist für mich aktuell keine Priorität, jeder hat sein Leben." Zudem stellte er klar, dass es "kein Statement" zum Liebes-Aus von ihm geben wird: "Es wurde alles gesagt. Laura hat es in ihrer Fragerunde gestern nochmal klar betont und klarer kann man es nicht geben. Sie ist in keiner Beziehung (Single) und ich bin in keiner Beziehung. [...] Damit ist das Thema hier zu."

Weniger eindeutig gab sich der Sänger noch vor wenigen Wochen. Im Netz sorgte er mit einem sarkastischen Video für Verwirrung in seiner Community. Auf die Frage, ob Laura gerade bei ihm sei, antwortete der Musiker mit einem Scherz: "Ja, sie ist gerade bei mir. Aber sie ist eingeschlafen." Anschließend filmte er sich und präsentierte eine Hand – die jedoch nicht Laura, sondern der Cowboyfigur Woody aus "Toy Story" gehörte. "Ich bin grad nur mit Woody, bester Mann, ich schwör", witzelte er und küsste die Puppe.

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025