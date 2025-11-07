Comeback mit Ex Pietro? Laura Maria Rypa spricht Klartext

Laura Maria Rypa (29) hat die Liebesgerüchte um sie und Pietro Lombardi (33) mit einem einzigen Wort beendet. Nachdem das Ex-Paar vor einigen Monaten getrennte Wege gegangen war und ein Comeback nicht ausgeschlossen hatte, kochten die Spekulationen zuletzt wieder hoch: Bei dem Kampfsport-Event Fame Fighting wurden die beiden nebeneinander gesehen, was die Frage nach einem Comeback aufwarf. Jetzt folgte die Klarstellung dort, wo Lauras Community sie am häufigsten erreicht: in einer Fragerunde auf Instagram. Auf die Nachfrage, ob sie und Pietro wieder ein Paar seien, antwortete Laura deutlich mit: "Nein."

Die Fans scheinen mit der Antwort der Influencerin nicht ganz zufrieden zu sein. Zahlreiche Nutzer kommentieren traurige Emojis. Eine Userin schreibt außerdem: "Rauft euch zusammen, ihr seid ein tolles Paar." Es gibt auch ein paar kritische Stimmen. So behauptet ein Nutzer bissig: "Sie wollte sich nur schnell absichern, deswegen schnell zwei Kinder von Pietro, genauso wie Amira Aly mit Oliver Pocher."

Schon vor einigen Wochen hatte sich auch Pietro in einer Fragerunde auf Social Media sehr offen zu seinen Gefühlen geäußert. Auf die Frage eines Fans, ob er Laura noch liebe, antwortete der Sänger kurz und knapp mit: "Natürlich." Eine eindeutige Botschaft. Ein Liebes-Comeback schien damals für seine Fans plötzlich wieder im Bereich des Möglichen zu liegen. Seine Ex-Verlobte zeigte sich hingegen zurückhaltender. Im Interview mit RTL betonte die Influencerin: "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Paris

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin